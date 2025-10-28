Strategy fait l'histoire avec la notation de crédit de S&P d'une société de trésorerie Bitcoin

L'article "La stratégie fait l'histoire avec la notation de crédit de S&P d'une société de trésorerie Bitcoin" est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. La progression du Bitcoin dans la finance traditionnelle vient de franchir une étape décisive alors qu'une grande agence de crédit a officiellement noté une entreprise de trésorerie Bitcoin, signalant un changement radical dans la façon dont les marchés traditionnels reconnaissent les actifs numériques comme réserves stratégiques. La notation historique de S&P signale la légitimité institutionnelle pour les trésoreries Bitcoin. La confiance institutionnelle croissante dans le Bitcoin en tant qu'actif de réserve stratégique a [...] Source: https://news.bitcoin.com/strategy-makes-history-with-sps-credit-rating-of-a-bitcoin-treasury-company/ L'article "La stratégie fait l'histoire avec la notation de crédit de S&P d'une société de trésorerie Bitcoin" est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. La progression du Bitcoin dans la finance traditionnelle vient de franchir une étape décisive alors qu'une grande agence de crédit a officiellement noté une entreprise de trésorerie Bitcoin, signalant un changement radical dans la façon dont les marchés traditionnels reconnaissent les actifs numériques comme réserves stratégiques. La notation historique de S&P signale la légitimité institutionnelle pour les trésoreries Bitcoin. La confiance institutionnelle croissante dans le Bitcoin en tant qu'actif de réserve stratégique a [...] Source: https://news.bitcoin.com/strategy-makes-history-with-sps-credit-rating-of-a-bitcoin-treasury-company/