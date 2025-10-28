L'action Robinhood a augmenté de 5% après que Compass Point a relevé son objectif de prix à 161$

L'action de Robinhood a bondi de 5 % lundi après que les analystes de Compass Point ont relevé leur objectif de prix de 105 $ à 161 $.

Les analystes ont souligné trois facteurs clés : l'augmentation des frais liés au trading crypto, un fort volume d'actions, et une nouvelle source de revenus que peu de gens avaient anticipée : les marchés de prédiction des prix.

En effet, les utilisateurs de Robinhood parient désormais sur des événements comme les matchs de football, les échéances de fermeture, et l'évolution du Bitcoin. Et cela rapporte beaucoup d'argent à l'entreprise.

Ed Engel de Compass Point a indiqué dans une note aux clients qu'ils s'attendent à ce que Robinhood "révèle des tendances en octobre bien supérieures aux attentes du 4e trimestre." Lui et son équipe ont maintenu leur recommandation d'achat.

Ils parient gros sur le fait que la performance de Robinhood ce trimestre va dépasser les attentes de Wall Street, particulièrement dans des domaines que personne ne surveillait il y a six mois.

Les marchés de prédiction apportent des revenus surprenants

Selon Engel, la fonctionnalité de marché de prédiction de Robinhood (lancée plus tôt cette année) explose. "Nous prévoyons que HOOD génère environ 20 millions de dollars de revenus des marchés de prédiction au 3e trimestre, soit une augmentation de plus de 100 % en glissement trimestriel," a-t-il écrit.

Ces "contrats d'événements" permettent aux utilisateurs de parier sur à peu près tout : sports, politique ou événements de marché. Robinhood facture 0,01 $ par contrat, et engrange du volume.

Le PDG de Robinhood, Vlad Tenev, a publié le mois dernier sur X que plus de 4 milliards de contrats ont été placés sur la plateforme jusqu'à présent, et plus de 2 milliards d'entre eux l'ont été au 3e trimestre.

Cela signifie que Robinhood a peut-être déjà gagné environ 40 millions de dollars uniquement grâce à cette fonctionnalité. Engel pense que le 4e trimestre sera encore plus fort car la saison de la National Football League (NFL) bat son plein. "Nous modélisons que la prédiction de HOOD au 4e trimestre atteindra environ 50 millions de dollars avec un trimestre complet de saison NFL," a-t-il ajouté.

Et cela ne ralentit pas. Engel affirme que le marché sous-évalue également le segment crypto de Robinhood. Plus précisément, il voit les revenus du Staking et les augmentations de frais jouer un rôle plus important dans les trimestres à venir.

"Nous ne pensons pas que la Street prévoit avec précision les revenus crypto de HOOD pour le second semestre 2025 ou 2026, qui incluent des taux de frais plus élevés et des revenus de Staking," a-t-il averti.

Les frais crypto et les volumes de trading continuent d'augmenter

L'activité crypto de Robinhood montre une nouvelle vitalité. Le Staking (où les utilisateurs verrouillent leurs tokens en échange d'une récompense) agit comme un moteur de rendement.

Ajoutez à cela une activité de trading accrue et des taux de frais plus élevés, et vous obtenez une formule pour des gains à long terme, que Wall Street y prête attention ou non.

Robinhood publiera ses résultats mercredi prochain après la clôture du marché. Actuellement, 20 analystes recommandent l'achat de l'action, 8 conseillent de conserver, et un seul pense qu'il faut vendre.

Notamment, Robinhood a progressé de plus de 250 % depuis le début de l'année, et le mois dernier, il a été ajouté au S&P 500. C'est un grand pas en termes de crédibilité aux yeux des investisseurs institutionnels.

Le marché plus large était également en feu lundi. Le S&P 500 a gagné 1,1 %, le Nasdaq a augmenté de 1,7 %, et le Dow a ajouté 244 points.

C'est en partie parce que les États-Unis et la Chine ont apaisé les tensions commerciales pendant le week-end. Trump et Xi sont maintenant sur la bonne voie pour annoncer un accord cette semaine.

Nvidia, Broadcom et d'autres fabricants de puces menaient le rallye, chacun en hausse de plus de 2 %. Tesla a ajouté 5 %, tandis qu'Apple s'est rapproché d'une capitalisation boursière de 4 billions de dollars. Qualcomm a augmenté de plus de 12 % après avoir présenté ses nouvelles puces d'IA, et les résultats technologiques arrivent rapidement.

Alphabet, Amazon, Apple, Meta et Microsoft publient tous leurs résultats cette semaine. Et les traders observent la Réserve fédérale, qui devrait réduire les taux d'intérêt mercredi après que les données sur l'inflation se sont révélées plus modérées que prévu la semaine dernière.

