Galaxy's GK8 Lance un Service de Garde ETH Lido Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/07 20:56 Partager

PANews a rapporté le 7 août que le Dépositaire de niveau institutionnel de Galaxy, GK8, a intégré le support de garde pour le token stETH du protocole Lido, selon le blog officiel de Lido. Les clients de GK8 peuvent désormais garder en dépôt et créer des stETH directement via sa plateforme, sans avoir besoin d'intermédiaires supplémentaires ou de processus techniques complexes. Le stETH est le token de staking le plus liquide d'Ethereum, représentant actuellement environ 25% de tous les ETH stakés et avec une valeur totale verrouillée dépassant 30 milliards de dollars.

Opportunité de marché Cours TokenFi (TOKEN) $0.005612 $0.005612 $0.005612 +0.16% 1D 7D 1M 3M 1Y YTD ALL USD Graphique du prix de TokenFi (TOKEN) en temps réel Acheter du TOKEN maintenant