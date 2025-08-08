La Banque centrale d'Ukraine souhaite la légalisation des crypto-monnaies, mais pas comme moyen de paiement : Gouverneur

CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvent Center
More
2025 Recap
Le gouverneur de la Banque nationale d'Ukraine (NBU), Andriy Pyshnyy, a exposé certaines des conditions préalables à la légalisation des cryptomonnaies, ajoutant toutefois que cette classe d'actifs ne peut pas devenir un moyen de paiement dans le pays. Dans une interview accordée à RBC-Ukraine, il a qualifié l'utilisation des cryptomonnaies comme monnaie légale de "ligne rouge" pour la NBU. "Les Actifs virtuels ne peuvent pas être des moyens de paiement" "Il est important pour nous que nos 'lignes rouges' soient clairement respectées", a déclaré le gouverneur. "Les Actifs virtuels ne peuvent pas être un moyen de paiement, ni compromettre de quelque manière que ce soit l'efficacité de nos instruments monétaires." Il a souligné qu'en raison de la légalisation des cryptomonnaies, il ne devrait pas y avoir de transfert de pouvoirs monétaires ou d'affaiblissement des instruments du régulateur. De plus, le gouverneur a averti que sous la loi martiale, les actifs cryptographiques ne devraient pas devenir un outil pour contourner les restrictions monétaires. "La légalisation des Actifs virtuels ne devrait pas non plus compromettre notre efficacité à assurer la surveillance financière ; la législation dans ce domaine devrait mettre en œuvre les normes internationales du GAFI et les réglementations européennes pertinentes", a ajouté le chef de la NBU. Le gouverneur Pyshnyy a appelé à "la désopacification" des actifs numériques, ce qui aurait un impact positif sur la réputation du secteur financier ukrainien auprès des partenaires internationaux. La NBU va tester la CBDC, le gouverneur révèle les plans pour l'e-Hryvnia La NBU expérimente le modèle d'architecture potentiel de l'e-hryvnia et prépare actuellement un projet pilote avec un partenaire technologique, a également noté le gouverneur. Compte tenu du cours d'intégration européenne de l'Ukraine, une attention particulière est accordée au développement du projet de l'Euro numérique. "Nous voulons que ce pilote nous donne autant d'informations que possible pour décider d'une émission à grande échelle. En même temps, nous observons de très près comment le processus de CBDC se développe dans d'autres banques centrales", a déclaré Pyshny. Bien qu'il soit trop tôt pour révéler un calendrier concernant le lancement d'une e-hryvnia, il a déclaré que la NBU travaille déjà avec la Banque centrale européenne, la Bundesbank, la Banque de Belgique, la Banque de France et la Banque de Singapour. En juin, les législateurs ukrainiens ont proposé un projet de loi qui pourrait permettre à la NBU d'inclure le Bitcoin et d'autres cryptomonnaies dans ses réserves nationales.Le gouverneur de la Banque nationale d'Ukraine (NBU), Andriy Pyshnyy, a exposé certaines des conditions préalables à la légalisation des cryptomonnaies, ajoutant toutefois que cette classe d'actifs ne peut pas devenir un moyen de paiement dans le pays. Dans une interview accordée à RBC-Ukraine, il a qualifié l'utilisation des cryptomonnaies comme monnaie légale de "ligne rouge" pour la NBU. "Les Actifs virtuels ne peuvent pas être des moyens de paiement" "Il est important pour nous que nos 'lignes rouges' soient clairement respectées", a déclaré le gouverneur. "Les Actifs virtuels ne peuvent pas être un moyen de paiement, ni compromettre de quelque manière que ce soit l'efficacité de nos instruments monétaires." Il a souligné qu'en raison de la légalisation des cryptomonnaies, il ne devrait pas y avoir de transfert de pouvoirs monétaires ou d'affaiblissement des instruments du régulateur. De plus, le gouverneur a averti que sous la loi martiale, les actifs cryptographiques ne devraient pas devenir un outil pour contourner les restrictions monétaires. "La légalisation des Actifs virtuels ne devrait pas non plus compromettre notre efficacité à assurer la surveillance financière ; la législation dans ce domaine devrait mettre en œuvre les normes internationales du GAFI et les réglementations européennes pertinentes", a ajouté le chef de la NBU. Le gouverneur Pyshnyy a appelé à "la désopacification" des actifs numériques, ce qui aurait un impact positif sur la réputation du secteur financier ukrainien auprès des partenaires internationaux. La NBU va tester la CBDC, le gouverneur révèle les plans pour l'e-Hryvnia La NBU expérimente le modèle d'architecture potentiel de l'e-hryvnia et prépare actuellement un projet pilote avec un partenaire technologique, a également noté le gouverneur. Compte tenu du cours d'intégration européenne de l'Ukraine, une attention particulière est accordée au développement du projet de l'Euro numérique. "Nous voulons que ce pilote nous donne autant d'informations que possible pour décider d'une émission à grande échelle. En même temps, nous observons de très près comment le processus de CBDC se développe dans d'autres banques centrales", a déclaré Pyshny. Bien qu'il soit trop tôt pour révéler un calendrier concernant le lancement d'une e-hryvnia, il a déclaré que la NBU travaille déjà avec la Banque centrale européenne, la Bundesbank, la Banque de Belgique, la Banque de France et la Banque de Singapour. En juin, les législateurs ukrainiens ont proposé un projet de loi qui pourrait permettre à la NBU d'inclure le Bitcoin et d'autres cryptomonnaies dans ses réserves nationales.

La Banque centrale d'Ukraine souhaite la légalisation des crypto-monnaies, mais pas comme moyen de paiement : Gouverneur

Auteur : CryptoNewsSource : CryptoNews
2025/08/08 13:17
Threshold
T$0.009348-0.38%
Areon Network
AREA$0.01772+3.02%
PAID Network
PAID$0.00371-5.35%
Rubic
RBC$0.005969-1.50%
Lorenzo Protocol
BANK$0.04705+5.37%
Notcoin
NOT$0.0006219-1.01%

Le gouverneur de la Banque nationale d'Ukraine (NBU), Andriy Pyshnyy, a exposé certaines des conditions préalables à la légalisation des cryptomonnaies, ajoutant que, cependant, cette classe d'actifs ne peut pas devenir un moyen de paiement dans le pays.

Dans une interview accordée à RBC-Ukraine, il a qualifié l'utilisation des cryptomonnaies comme monnaie légale de "ligne rouge" pour la NBU.

"Les Actifs virtuels ne peuvent pas être des moyens de paiement"

"Il est important pour nous que nos 'lignes rouges' soient clairement respectées", a déclaré le gouverneur. "Les Actifs virtuels ne peuvent pas être un moyen de paiement, ne peuvent en aucun cas compromettre l'efficacité de nos instruments monétaires."

Il a souligné qu'en raison de la légalisation des cryptomonnaies, il ne devrait pas y avoir de transfert de pouvoirs monétaires ou d'affaiblissement des instruments du régulateur.

De plus, le gouverneur a averti que sous la loi martiale, les actifs cryptographiques ne devraient pas devenir un outil pour contourner les restrictions monétaires.

"La légalisation des Actifs virtuels ne devrait pas non plus compromettre notre efficacité à assurer la surveillance financière ; la législation dans ce domaine devrait mettre en œuvre les normes internationales du GAFI et les réglementations européennes pertinentes", a ajouté le chef de la NBU.

Le gouverneur Pyshnyy a appelé à "la désopacification" des actifs numériques, ce qui aurait un impact positif sur la réputation du secteur financier ukrainien auprès des partenaires internationaux.

La NBU va tester la CBDC, le gouverneur révèle les plans pour l'e-hryvnia

La NBU expérimente le modèle d'architecture potentiel de l'e-hryvnia et prépare actuellement un projet pilote avec un partenaire technologique, a également noté le gouverneur.

Compte tenu du cours d'intégration européenne de l'Ukraine, une attention particulière est accordée au développement du projet d'Euro numérique.

"Nous voulons que ce pilote nous donne autant d'informations que possible pour décider d'une émission à grande échelle. En même temps, nous observons de très près comment le processus CBDC se développe dans d'autres banques centrales", a déclaré Pyshny.

Bien qu'il soit trop tôt pour révéler un calendrier concernant le lancement d'une e-hryvnia, il a déclaré que la NBU travaille déjà avec la Banque centrale européenne, la Bundesbank, la Banque de Belgique, la Banque de France et la Banque de Singapour.

En juin, les législateurs ukrainiens ont proposé un projet de loi qui pourrait permettre à la NBU d'inclure le Bitcoin et d'autres cryptomonnaies dans ses réserves nationales.

Opportunité de marché
Logo de Threshold
Cours Threshold(T)
$0.009348
$0.009348$0.009348
-2.15%
USD
Graphique du prix de Threshold (T) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Le PDG de Qualcomm qualifie la robotique de prochaine vague de l'IA au CES 2026

Le PDG de Qualcomm qualifie la robotique de prochaine vague de l'IA au CES 2026

TLDR Cristiano Amon a désigné la robotique comme le prochain axe d'IA de Qualcomm après s'être étendu aux secteurs automobile et industriel. Il a souligné que la robotique repose sur l'edge
Partager
Blockonomi2026/01/07 07:05
Ethena rebondit depuis les plus bas de décembre – ENA peut-il se maintenir au-dessus de 0,24 $ ?

Ethena rebondit depuis les plus bas de décembre – ENA peut-il se maintenir au-dessus de 0,24 $ ?

L'article Ethena rebondit des plus bas de décembre – ENA peut-il se maintenir au-dessus de 0,24 $ ? est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. Ethena a annoncé le lancement de JupUSD sur Solana
Partager
BitcoinEthereumNews2026/01/07 07:08
Le Géant des Stablecoins Tether Veut que l'Or Soit Utilisé pour les Paiements Quotidiens—Voici Comment

Le Géant des Stablecoins Tether Veut que l'Or Soit Utilisé pour les Paiements Quotidiens—Voici Comment

L'article Stablecoin Titan Tether Wants Gold to Be Used for Everyday Payments—Here's How est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. En bref, Tether a introduit le terme
Partager
BitcoinEthereumNews2026/01/07 07:12