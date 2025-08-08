La Banque centrale d'Ukraine souhaite la légalisation des crypto-monnaies, mais pas comme moyen de paiement : Gouverneur

Le gouverneur de la Banque nationale d'Ukraine (NBU), Andriy Pyshnyy, a exposé certaines des conditions préalables à la légalisation des cryptomonnaies, ajoutant toutefois que cette classe d'actifs ne peut pas devenir un moyen de paiement dans le pays. Dans une interview accordée à RBC-Ukraine, il a qualifié l'utilisation des cryptomonnaies comme monnaie légale de "ligne rouge" pour la NBU. "Les Actifs virtuels ne peuvent pas être des moyens de paiement" "Il est important pour nous que nos 'lignes rouges' soient clairement respectées", a déclaré le gouverneur. "Les Actifs virtuels ne peuvent pas être un moyen de paiement, ni compromettre de quelque manière que ce soit l'efficacité de nos instruments monétaires." Il a souligné qu'en raison de la légalisation des cryptomonnaies, il ne devrait pas y avoir de transfert de pouvoirs monétaires ou d'affaiblissement des instruments du régulateur. De plus, le gouverneur a averti que sous la loi martiale, les actifs cryptographiques ne devraient pas devenir un outil pour contourner les restrictions monétaires. "La légalisation des Actifs virtuels ne devrait pas non plus compromettre notre efficacité à assurer la surveillance financière ; la législation dans ce domaine devrait mettre en œuvre les normes internationales du GAFI et les réglementations européennes pertinentes", a ajouté le chef de la NBU. Le gouverneur Pyshnyy a appelé à "la désopacification" des actifs numériques, ce qui aurait un impact positif sur la réputation du secteur financier ukrainien auprès des partenaires internationaux. La NBU va tester la CBDC, le gouverneur révèle les plans pour l'e-Hryvnia La NBU expérimente le modèle d'architecture potentiel de l'e-hryvnia et prépare actuellement un projet pilote avec un partenaire technologique, a également noté le gouverneur. Compte tenu du cours d'intégration européenne de l'Ukraine, une attention particulière est accordée au développement du projet de l'Euro numérique. "Nous voulons que ce pilote nous donne autant d'informations que possible pour décider d'une émission à grande échelle. En même temps, nous observons de très près comment le processus de CBDC se développe dans d'autres banques centrales", a déclaré Pyshny. Bien qu'il soit trop tôt pour révéler un calendrier concernant le lancement d'une e-hryvnia, il a déclaré que la NBU travaille déjà avec la Banque centrale européenne, la Bundesbank, la Banque de Belgique, la Banque de France et la Banque de Singapour. 