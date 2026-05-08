Prévisions du prix de Billions (BILL) pour 2026-2050

Obtenez des prévisions du prix de Billions pour 2027, 2028, 2029, 2030 et au-delà. Estimez le potentiel de croissance de BILL au cours des cinq prochaines années et plus, grâce à des prévisions instantanées basées sur les tendances du marché et le sentiment.

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Saisissez un nombre entre -100 et 1,000 pour prédire le prix de Billions % Calculer *Clause de non-responsabilité : toutes les prévisions de prix sont basées sur les données fournies par les utilisateurs. $0.06842 $0.06842 $0.06842 -16.71% USD Actuel Prévision Prix actuel BILL en 2027 BILL en 2028 BILL en 2029 BILL en 2030 $0.06842 $0.07224 $0.075852 $0.07964460000000001 $0.08362683000000001

Prédiction du prix de Billions à court terme pour aujourd'hui, demain, cette semaine et dans 30 jours Sur la base des paramètres de prévision actuels, le modèle projette une trajectoire de prix à court terme sur les 30 prochains jours. Le tableau ci-dessous présente les niveaux de prix attendus pour aujourd'hui, demain, cette semaine et à l'horizon de 30 jours. Date Prévision de prix Croissance May 8, 2026(Aujourd'hui) $ 0.0688 0.00%

May 9, 2026(Demain) $ 0.068809 0.01%

May 15, 2026(Semaine en cours) $ 0.068865 0.10%

June 7, 2026(30 jours) $ 0.069082 0.41% Prédiction du prix de Billions (BILL) pour aujourd'hui Le prix prévisionnel de BILL au May 8, 2026(Aujourd'hui) est de 0.0688$. Cette estimation est basée sur les données de prévision actuelles et offre un aperçu rapide du niveau auquel les prix pourraient évoluer au cours des 24 prochaines heures.En savoir plus sur le prix en direct de BILL aujourd'hui. Prédiction du prix de Billions (BILL) pour demain Pour le May 9, 2026(Demain), le prix projeté de BILL est de 0.068809$, sur la base d'une hypothèse de croissance annuelle de 5 %. Cette projection permet d'établir une référence pour le jour suivant selon le même ensemble d'hypothèses. Prédiction du prix de Billions (BILL) pour cette semaine D'ici le May 15, 2026(Semaine en cours), le prix projeté de BILL est de 0.068865$, sur la base de la même hypothèse de croissance annuelle de 5 %. Ce point de repère hebdomadaire résume la direction attendue au cours des prochains jours dans un scénario de croissance stable. Prédiction du prix de Billions (BILL) dans 30 jours En se projetant à 30 jours, jusqu'au June 7, 2026(30 jours), le prix projeté de BILL est de 0.069082$. Cette estimation applique la même hypothèse de croissance annuelle de 5 % afin d'estimer le niveau auquel le prix pourrait se situer après un mois.

Prévision du prix de Billions à long terme : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2040, 2050 Sur la base des modules de prévision de prix à long terme, Billions pourrait atteindre 0.0688$ en 2026, 0.07224$ en 2027, 0.075862$ en 2028, 0.079655$ en 2029, 0.083638$ en 2030, 0.136292$ en 2040 et 0.222064$ en 2050. Faites défiler vers le bas pour consulter le tableau complet des objectifs de prix annuels et du ROI projeté pour Billions. 2026 2027 2028 2029 2030 2040 2050 Mois Prix minimum Prix moyen Prix maximum ROI May 2026 $ 0.06192 $ 0.0688 $ 0.075680 10.00%

Jun 2026 $ 0.062168 $ 0.069076 $ 0.075984 10.44%

Jul 2026 $ 0.062426 $ 0.069363 $ 0.076299 10.90%

Aug 2026 $ 0.062686 $ 0.069651 $ 0.076616 11.36%

Sep 2026 $ 0.062938 $ 0.069931 $ 0.076924 11.81%

Oct 2026 $ 0.063199 $ 0.070221 $ 0.077243 12.27%

Nov 2026 $ 0.063453 $ 0.070503 $ 0.077554 12.72%

Dec 2026 $ 0.063716 $ 0.070796 $ 0.077876 13.19%

Analyse du prix de Billions (BILL) basée sur les principaux indicateurs de marché

L'analyse technique examine l'évolution des prix et les indicateurs courants afin d'identifier la tendance et le momentum. Vous trouverez ci-dessous un aperçu automatisé de Billions sur plusieurs unités de temps, résumant le biais technique actuel et les signaux indiqués par le graphique. Il s'agit d'une lecture technique — et non d'une prévision garantie. Veuillez effectuer vos propres recherches et gérer votre risque de manière appropriée.

1 J 1 h 4 h 1 S Vente forte Vente Neutre Achat Achat fort Achat fort Vente 1 Neutre 9 Achat 16 Moyennes mobiles : Achat fort Vente 0 Neutre 0 Achat 14 Indicateurs techniques : Neutre Vente 1 Neutre 9 Achat 2 Points pivots Moyennes mobiles Indicateurs techniques Nom Classique Fibonacci R3 0.10642 0.09775 R2 0.09775 0.08876 R1 0.08289 0.08321 PP 0.07422 0.07422 S1 0.05936 0.06523 S2 0.05069 0.05968 S3 0.03583 0.05069 Moyennes mobiles Billions se négocie actuellement à 0.0688$ , avec la moyenne mobile à court terme MA50 à 0 et l'EMA50 à 0. Cela suggère une tendance haussier, tant que le prix reste au-dessus de par rapport à ces niveaux. Les moyennes mobiles à long terme, la MA200 à 0 et l'EMA200 à 0, définissent la direction générale du marché. Si le prix revient vers la zone MA200/EMA200, celle-ci est considérée comme un support lorsque 0.0688$ se situe au-dessus de 0 et 0, comme une résistance lorsque 0.0688$ se situe en dessous des deux, et comme neutre lorsque le prix évolue entre ces niveaux. Résumé : les moyennes mobiles actuelles suggèrent une tendance de marché Achat. RSI Le RSI(14) est à 100 et le momentum est renforcement. Un RSI supérieur à 60 signale généralement un biais haussier plus marqué, un RSI inférieur à 40 indique un momentum plus faible, et des valeurs comprises entre 40–60 reflètent le plus souvent un environnement de range. Si le RSI reste dans sa zone actuelle, la tendance quotidienne a de fortes chances de se maintenir. Résumé : le RSI indique une tendance de marché Vente sur la base du momentum actuel. Bandes de Bollinger Les signaux BOLL(20,2) indiquent actuellement Neutre et Neutre sur le timeframe journalier. Résumé : les bandes de Bollinger indiquent un biais Neutre. KDJ L'indicateur KDJ(9,3,3) affiche K à --, D à -- et J à --, indiquant que le momentum est Neutre. Lorsque l'écart K–D est positif (K > D), cela signale un achat ; lorsqu'il est négatif (K < D), cela signale une vente ; lorsqu'il est proche de zéro, le signal est neutre. Résumé : le KDJ indique une tendance de marché Neutre sur la base du momentum et de l'écart entre K et D. RSI stochastique Le RSI stochastique affiche K à 0 et D à 0, ce qui indique que le momentum est Neutre. Si le RSI stochastique reste dans cette plage, l'évolution du prix est susceptible de rester dans la tendance actuelle. Résumé : le RSI stochastique suggère une tendance de marché Neutre, indiquant si le momentum va se poursuivre ou s'atténuer. Points pivots Les points pivots classiques indiquent un PP à 0.07422, un R1 à 0.08289 et un S1 à 0.05936, mettant en évidence des niveaux clés de support et de résistance. Les points pivots de Fibonacci placent le PP à 0.07422, avec un R2 à 0.08876 et un S2 à 0.05968. Une cassure au-delà de ces niveaux déplacerait l'attention vers la prochaine zone de marché. Résumé : les points pivots suggèrent une tendance de marché Vente.

Principaux facteurs des prévisions du prix de Billions

Les facteurs susceptibles d'influencer les prévisions de prix de Billions combinent généralement le sentiment macroéconomique et des facteurs propres au token. Billions peut évoluer en fonction des flux globaux de prise de risque ou d'aversion au risque sur le marché des cryptomonnaies, mais les prévisions dépendent également de la profondeur de la liquidité, du soutien des teneurs de marché et des flux des grands détenteurs. La tokenomics (calendriers de vesting, déblocages, émissions), les listings, la croissance de l'écosystème, le développement des produits, les partenariats ainsi que les annonces liées à la sécurité ou à la réglementation peuvent modifier sensiblement les anticipations et entraîner des réévaluations plus marquées que pour les actifs à grande capitalisation.

Combien vaudra votre Billions dans 1 ans ?

Utilisez notre outil pour estimer la valeur future de votre investissement en Billions (BILL) au cours des 1 prochaines années. En saisissant le montant de votre investissement et le taux de croissance annuel attendu, vous pouvez calculer facilement votre retour sur investissement projeté.

Montant de l'investissement $ 100 $ 1,000 $ 5,000 Année cible 2027 Taux de croissance annuel % Profit projeté en 2027 $ 50.00 ROI estimé 5.00% Acheter du BILL

Cet outil affiche une trajectoire de prix hypothétique pour Billions en fonction du taux de croissance que vous avez saisi. Il se met à jour instantanément en utilisant le dernier prix disponible. 1. Simulation de rendement à court terme Saisissez votre variation de rendement à court terme attendue de 5% (positive ou négative). Cela vous permet de simuler la volatilité du marché et d'évaluer rapidement le profit ou la perte de Billions selon différents scénarios. 2. Projection de croissance à long terme Pour la planification à long terme, le système applique un taux de croissance annualisé par défaut de 5 %. Cela vous aide à évaluer le potentiel de détention de Billions dans des scénarios de croissance stable du marché. 3. Calculer le rendement de l'investissement Saisissez simplement votre montant d'investissement et le taux de croissance annualisé attendu. Le calculateur quantifie instantanément vos objectifs d'investissement et projette la valeur future de vos avoirs en BILL. 4. Valeur estimée et ROI Sur la base de vos données, visualisez instantanément la valeur totale projetée de vos actifs ainsi que le retour sur investissement (ROI) sur différentes périodes, afin d'appuyer votre stratégie de détention avec des données concrètes. Important : ceci est un calculateur de scénarios, et non pas une prévision garantie, et ne doit pas être considéré comme un conseil financier.

Foire aux questions (FAQ) : Quelle sera la valeur de Billions en 2026 ? Sur la base du taux de 5 % que vous avez saisi, ce calculateur projette Billions à environ 0.0688 USD en 2026. Cette projection de scénario se met à jour instantanément lorsque vous modifiez le pourcentage saisi. Il ne s'agit pas d'une prévision de marché garantie. Combien vaudra 1 $ de Billions en 2030 ? Avec votre taux de 5 % , 1 USD de Billions aujourd'hui est projeté pour atteindre environ 1.22 USD d'ici 2030. Ce calcul applique le taux sélectionné au prix actuel sur la durée ; toute modification du pourcentage saisi entraînera donc une variation du résultat pour 1 USD . Combien vaudra 1 Billions en 2026 ? Sur la base du taux de 5 % que vous avez saisi, le prix projeté pour 1 Billions en 2026 est de 0.0688 USD . Ce montant dépend entièrement du pourcentage saisi et s'ajustera donc chaque fois que vous modifierez cette hypothèse. Quelle sera la valeur de Billions en 2040 ? Pour 2040, le résultat est une projection à long terme basée sur le taux de 5 % que vous avez choisi. Selon cette hypothèse, Billions est projeté à environ 0.136219 USD en 2040. Comme cette projection couvre de nombreuses années, de légères variations du pourcentage saisi peuvent produire des résultats très différents : considérez-la comme un scénario hypothétique, et non comme une certitude. Prévision du prix de Billions aujourd'hui La valeur affichée aujourd'hui sur cette page correspond au prix de référence actuel ( 0.0688 USD ) ainsi qu'à une trajectoire de projection basée sur votre taux de 5 % . Si vous modifiez le pourcentage saisi, la courbe projetée se met à jour immédiatement, tandis que le prix en direct reste un instantané du marché. Prévision du prix de Billions pour demain La valeur de demain est calculée en appliquant votre hypothèse de 5 % sur une période plus courte à partir du prix actuel ( 0.0688 USD ). La valeur projetée affichée ( 0.068809 USD ) évoluera si vous modifiez le pourcentage saisi, car il s'agit d'un scénario basé sur le taux que vous avez sélectionné — et non d'une prévision de marché fixe. Prévision du prix de Billions pour les prochaines 24 heures L'estimation pour les 24 prochaines heures est une projection basée sur le taux dérivé de votre saisie de 5 % et du prix actuel ( 0.0688 USD ). Elle se met à jour dynamiquement lorsque vous modifiez le pourcentage saisi et doit être interprétée comme un scénario directionnel, les mouvements intrajournaliers réels pouvant être influencés par la volatilité et l'actualité. Prévision du prix de Billions pour les prochains jours Pour les prochains jours, la projection continue d'appliquer votre hypothèse de 5 % à partir du prix actuel ( 0.0688 USD ). Les résultats (comme 0.068865 USD ) visent à illustrer l'évolution de votre taux sélectionné dans le temps et se mettront à jour instantanément lorsque vous modifierez le pourcentage saisi. Prévision du prix de Billions pour 2030 La valeur affichée pour 2030 correspond au résultat obtenu en appliquant votre hypothèse de 5 % sur environ 4 ans à partir d'aujourd'hui. Avec ce paramètre, le calculateur projette 0.083626 USD en 2030. Toute modification du pourcentage saisi entraînera une mise à jour immédiate de la valeur projetée pour 2030. Billions va-t-il monter ou baisser prochainement ? À court terme, Billions évolue souvent en fonction d'un mélange de sentiment de marché, de volatilité et de liquidité. Si le momentum reste positif, le prix peut poursuivre sa hausse ; en cas de pic de volatilité ou de retour d'un sentiment d'aversion au risque, le prix peut corriger. Quelle est la prévision pour Billions au cours des 30 prochains jours ? Sur la base de votre hypothèse de 5 % , ce calculateur projette Billions à environ 0.069082 USD au cours des 30 prochains jours. La valeur sur 30 jours se met à jour dynamiquement lorsque le pourcentage saisi ou le prix du marché change ; considérez-la comme un scénario hypothétique plutôt qu'un résultat garanti, en particulier pendant les périodes de forte volatilité. Billions est-il un bon achat en 2026 ? 5 % , le calculateur projette Billions à environ 0.0688 USD en 2026. Cela dit, une projection seule ne devrait pas être l'unique élément de décision. Une approche plus équilibrée consiste à combiner : Signaux techniques : force de la tendance, volatilité et risque de drawdown à partir de l'évolution historique des prix ; Fondamentaux : activité de l'écosystème (utilisateurs, transactions, frais), dynamique des développeurs et moteurs réels de la demande ; Conditions de marché : cycles de liquidité et sentiment global du marché des cryptomonnaies. Le fait que Billions soit un « bon achat » en 2026 dépend de vos hypothèses et de votre tolérance au risque. Sur la base de votre scénario de, le calculateur projette Billions à environen 2026. Cela dit, une projection seule ne devrait pas être l'unique élément de décision. Une approche plus équilibrée consiste à combiner : Si vous envisagez une entrée en 2026, considérez la prévision comme un scénario hypothétique, et non comme une garantie, et ajustez votre exposition au risque en conséquence. S'inscrire maintenant

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