Prévision du prix de Aster INU (ASTERINU) (USD)

Obtenez les prévisions du prix de Aster INU pour 2026, 2027, 2028, 2030 et au-delà. Prévoyez la croissance du ASTERINU sur les 5 prochaines années ou plus. Anticipez instantanément les scénarios de prix futurs en fonction des tendances du marché et du sentiment.

Acheter du ASTERINU

Saisissez un nombre entre -100 et 1,000 pour prédire le prix de Aster INU % Calculer *Clause de non-responsabilité : toutes les prévisions de prix sont basées sur les données fournies par les utilisateurs. -- -- -- 0.00% USD Actuel Prévision Prévision du prix de Aster INU pour la période 2025-2050 (USD) Prévision du prix de Aster INU (ASTERINU) pour 2025 (cette année) Selon vos prévisions, Aster INU pourrait enregistrer une croissance de 0.00%. Le prix de trading pourrait atteindre $ 0.004979 en 2025. Prévision du prix de Aster INU (ASTERINU) pour 2026 (l'année prochaine) Selon vos prévisions, Aster INU pourrait enregistrer une croissance de 5.00%. Le prix de trading pourrait atteindre $ 0.005228 en 2026. Prévision du prix de Aster INU (ASTERINU) pour 2027 (dans 2 ans) Selon le module de prévisions de prix, le prix futur prévu en 2027 de ASTERINU est de $ 0.005490, avec un taux de croissance de 10.25%. Prévision du prix de Aster INU (ASTERINU) pour 2028 (dans 3 ans) Selon le module de prévisions de prix, le prix futur prévu en 2028 de ASTERINU est de $ 0.005764, avec un taux de croissance de 15.76%. Prévision du prix de Aster INU (ASTERINU) pour 2029 (dans 4 ans) D'après le module de prévisions de prix ci-dessus, le prix cible de ASTERINU en 2029 est de $ 0.006053, avec un taux de croissance de 21.55%. Prévision du prix de Aster INU (ASTERINU) pour 2030 (dans 5 ans) D'après le module de prévisions de prix ci-dessus, le prix cible de ASTERINU en 2030 est de $ 0.006355, avec un taux de croissance de 27.63%. Prévision du prix de Aster INU (ASTERINU) pour 2040 (dans 15 ans) En 2040, le prix de Aster INU pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 107.89%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ 0.010352. Prévision du prix de Aster INU (ASTERINU) pour 2050 (dans 25 ans) En 2050, le prix de Aster INU pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 238.64%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ 0.016863. Année Prix Croissance 2025 $ 0.004979 0.00%

2026 $ 0.005228 5.00%

2027 $ 0.005490 10.25%

2028 $ 0.005764 15.76%

2029 $ 0.006053 21.55%

2030 $ 0.006355 27.63%

2031 $ 0.006673 34.01%

2032 $ 0.007007 40.71% Année Prix Croissance 2033 $ 0.007357 47.75%

2034 $ 0.007725 55.13%

2035 $ 0.008111 62.89%

2036 $ 0.008517 71.03%

2037 $ 0.008943 79.59%

2038 $ 0.009390 88.56%

2039 $ 0.009859 97.99%

2040 $ 0.010352 107.89% Afficher plus Prédiction du prix de Aster INU à court terme pour aujourd'hui, demain, cette semaine et dans 30 jours Date Prévision de prix Croissance September 27, 2025(Aujourd'hui) $ 0.004979 0.00%

September 28, 2025(Demain) $ 0.004980 0.01%

October 4, 2025(Semaine en cours) $ 0.004984 0.10%

October 27, 2025(30 jours) $ 0.005000 0.41% Prédiction du prix de Aster INU (ASTERINU) pour aujourd'hui La prédiction du prix de ASTERINU le September 27, 2025(Aujourd'hui) est de 0.004979 $ . Cette prédiction reflète le résultat calculé du pourcentage de croissance fourni, donnant aux utilisateurs un aperçu de l'évolution potentielle du prix pour aujourd'hui. Prédiction du prix de Aster INU (ASTERINU) pour demain En utilisant un taux de croissance annuelle de 5 % , la prédiction du prix de ASTERINU pour September 28, 2025(Demain) est de 0.004980 $ . Ces résultats offrent une estimation de la valeur du token en fonction des paramètres choisis. Prédiction du prix de Aster INU (ASTERINU) pour cette semaine En utilisant un taux de croissance annuelle de 5 % , la prédiction du prix de ASTERINU pour October 4, 2025(Semaine en cours) est de 0.004984 $ . Cette prédiction hebdomadaire est calculée en se basant sur le même pourcentage de croissance afin de donner une idée des tendances potentielles du prix au cours des prochains jours. Prédiction du prix de Aster INU (ASTERINU) dans 30 jours Dans 30 jours, la prédiction du prix de ASTERINU est de 0.005000 $ . Cette prédiction est obtenue en utilisant 5 % de croissance annuelle pour estimer la valeur du token au bout d'un mois.

Statistiques des prix actuels de Aster INU Prix actuel ---- -- Variation de prix (24 h) -- Capitalisation boursière $ 4.88M$ 4.88M $ 4.88M Offre en circulation 980.00M 980.00M 980.00M Volume (24 h) ---- -- Volume (24 h) -- Le dernier prix de ASTERINU est de --. Il affiche une variation sur 24 heures de 0.00%, avec un volume de trading sur 24 heures de --. De plus, ASTERINU a une offre en circulation de 980.00M et une capitalisation boursière totale de $ 4.88M. Voir le prix en direct de ASTERINU

Prix historique de Aster INU Selon les dernières données recueillies sur la page du prix de Aster INU en temps réel, le prix de Aster INU actuel est de 0.004979 USD. L'offre en circulation de Aster INU(ASTERINU) est de 980.00M ASTERINU , ce qui lui confère une capitalisation boursière de 4,880,320 $ . Période Variation(%) Variation(USD) Haut Bas 24 heures -24.94% $ -0.001655 $ 0.006902 $ 0.004172

7 jours 0.00% $ 0 $ 0.006930 $ 0.000399

30 jours 0.00% $ 0 $ 0.006930 $ 0.000399 Performance sur 24 heures Au cours des 24 dernières heures, Aster INU a montré un mouvement de prix de -0.001655 $ , reflétant un taux de changement de valeur de -24.94% . Performance sur 7 jours Au cours des 7 derniers jours, le sommet de Aster INU était de 0.006930 $ , alors que le bas était de 0.000399 $ . Il a connu une variation de prix de 0.00% . Cette tendance récente montre le potentiel de ASTERINU de connaître de nouveaux mouvements de marché. Performance sur 30 jours Au cours du dernier mois, Aster INU a connu une variation de 0.00% , ce qui correspond à un changement de sa valeur d'environ 0 $ . Cela indique que ASTERINU pourrait connaître d'autres mouvements de prix dans un avenir proche.

Comment fonctionne le module de prédiction du prix de Aster INU (ASTERINU) ? Le module de prédiction du prix de Aster INU est un outil convivial conçu pour vous aider à estimer les prix de ASTERINU à venir en fonction de vos propres hypothèses de croissance. Que vous soyez un trader expérimenté ou un investisseur curieux, ce module vous offre un moyen simple et interactif de prévoir la valeur future du token. 1. Saisissez votre prédiction de croissance Commencez en saisissant le pourcentage de croissance souhaité (qui peut être positif ou négatif en fonction de votre vision du marché). Ce pourcentage peut refléter vos attentes à l'égard de Aster INU pour l'année prochaine, les cinq prochaines années ou même les décennies à venir. 2. Calculez le prix futur Une fois que vous aurez saisi le taux de croissance, cliquez sur le bouton « Calculer ». Le module calculera instantanément le prix futur projeté de ASTERINU, vous donnant une visualisation claire de la façon dont votre prédiction affecte la valeur du token au fil du temps. 3. Explorez de différents scénarios Vous pouvez expérimenter avec de différents taux de croissance pour voir comment les différentes conditions de marché peuvent impacter le prix de Aster INU. Cette flexibilité vous permet d'analyser des prévisions optimistes et prudentes, ce qui vous aidera à prendre des décisions plus éclairées. 4. Sentiment des utilisateurs et avis de la communauté Le module intègre également des données sur le sentiment des utilisateurs, ce qui vous permet de comparer vos prédictions avec celles des autres utilisateurs. Cette contribution collective offre un aperçu précieux de la façon dont la communauté perçoit l'avenir de ASTERINU. Indicateurs techniques pour la prédiction de prix Pour améliorer la précision des prédictions, le module utilise une variété d'indicateurs techniques et de données de marché. Il s'agit notamment des éléments suivants : Moyennes mobiles exponentielles (EMA) : aide à suivre la tendance du prix du token en lissant les fluctuations et en donnant un aperçu des renversements de tendance potentiels. Bandes de Bollinger : mesure la volatilité du marché et identifie les conditions de surachat ou de survente potentiels. Indice de force relative (RSI) : évalue la dynamique de ASTERINU afin de déterminer s'il s'agit d'une phase haussière ou baissière. Convergence/Divergence de Moyennes Mobiles (MACD) : évalue la force et la direction des mouvements de prix afin d'identifier des points d'entrée et de sortie potentiels. En combinant ces indicateurs avec des données de marché en temps réel, le module offre une prévision dynamique des prix, vous aidant à mieux comprendre le potentiel futur de Aster INU.

Pourquoi la prédiction du prix de ASTERINU est-elle importante ?

Les prédictions du prix de ASTERINU revêtent une importance majeure pour de nombreuses raisons, et les investisseurs les établissent dans le cadre de divers objectifs :

Développement des stratégies d'investissement : les prédictions aident les investisseurs à élaborer des stratégies. Avec les estimations des prix futurs, ils peuvent décider quand acheter, vendre ou conserver une cryptomonnaie.

Évaluation des risques : comprendre les mouvements de prix potentiels permet aux investisseurs d'évaluer les risques associés à un actif numérique en particulier. Cela est indispensable pour gérer et limiter les pertes potentielles.

Analyse de marché : les prédictions impliquent souvent l'analyse des données historiques, des actualités et des tendances du marché. Cette analyse complète permet aux investisseurs de comprendre la dynamique du marché et les facteurs qui influencent l'évolution des prix.

Diversification du portefeuille : en anticipant quelles cryptomonnaies pourraient être performantes, les investisseurs peuvent diversifier leurs portefeuilles en fonction et répartir les risques entre différents actifs.

Planification à long terme : les investisseurs qui cherchent à réaliser des gains à long terme s'appuient sur les prédictions pour identifier les cryptomonnaies ayant un potentiel de croissance future.

Préparation psychologique : la connaissance des éventuels scénarios de l'évolution des prix prépare les investisseurs à la volatilité du marché sur le plan émotionnel et financier.

Engagement communautaire : les prédictions de prix des cryptomonnaies suscitent souvent des discussions au sein de la communauté des investisseurs, ce qui leur permet de mieux comprendre les tendances du marché et d'en tirer une sagesse collective.

Foire aux questions (FAQ) : Vaut-il la peine d'investir dans du ASTERINU maintenant ? Selon vos prédictions, ASTERINU atteindra -- le undefined , ce qui en fait un token à considérer. Quelle est la prévision du prix de ASTERINU le mois prochain ? Selon l'outil de prévision de prix de Aster INU (ASTERINU), le prix de ASTERINU devrait atteindre -- le undefined . Combien coûtera 1 ASTERINU en 2026 ? Le prix de 1 Aster INU (ASTERINU) aujourd'hui est de -- . Selon le module de prévision ci-dessus, ASTERINU augmentera de 0.00% , atteignant -- en 2026. Quel est le prix de ASTERINU prévu en 2027 ? Aster INU (ASTERINU) devrait enregistrer 0.00% de croissance annuelle, atteignant un prix de -- pour 1 ASTERINU d'ici 2027. Quel est l'objectif de prix estimé pour ASTERINU en 2028 ? D'après vos prévisions de prix, Aster INU (ASTERINU) connaîtra une croissance de 0.00% , avec un objectif de prix estimé à -- en 2028. Quel est l'objectif de prix estimé pour ASTERINU en 2029 ? D'après vos prévisions de prix, Aster INU (ASTERINU) connaîtra une croissance de 0.00% , avec un objectif de prix estimé à -- en 2029. Combien coûtera 1 ASTERINU en 2030 ? Le prix de 1 Aster INU (ASTERINU) aujourd'hui est de -- . Selon le module de prévision ci-dessus, ASTERINU augmentera de 0.00% , atteignant -- en 2030. Quelle est la prévision du prix de ASTERINU pour 2040 ? Aster INU (ASTERINU) devrait enregistrer 0.00% de gains annuelle, atteignant un prix de -- pour 1 ASTERINU d'ici 2040. S'inscrire maintenant