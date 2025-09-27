Informations sur le prix de Aster INU (ASTERINU) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00417284 $ 0.00417284 $ 0.00417284 Bas 24 h $ 0.00785063 $ 0.00785063 $ 0.00785063 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00417284$ 0.00417284 $ 0.00417284 Haut 24 h $ 0.00785063$ 0.00785063 $ 0.00785063 Sommet historique $ 0.00785063$ 0.00785063 $ 0.00785063 Prix le plus bas $ 0.00038863$ 0.00038863 $ 0.00038863 Variation du prix (1 h) +4.05% Changement de prix (1J) -7.12% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Aster INU (ASTERINU) est de $0.00587541. Au cours des dernières 24 heures, ASTERINU a évolué entre un minimum de $ 0.00417284 et un maximum de $ 0.00785063, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ASTERINU est $ 0.00785063, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00038863.

En termes de performance à court terme, ASTERINU a évolué de +4.05% au cours de la dernière heure, -7.12% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Aster INU (ASTERINU)

Capitalisation boursière $ 5.60M$ 5.60M $ 5.60M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 5.66M$ 5.66M $ 5.66M Offre en circulation 980.00M 980.00M 980.00M Offre totale 990,000,000.0 990,000,000.0 990,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Aster INU est de $ 5.60M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ASTERINU est de 980.00M, avec une offre totale de 990000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 5.66M.