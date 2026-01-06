Prix de Yei Finance aujourd'hui

Le prix de Yei Finance (CLO) en direct est actuellement de $ 0.44226, avec une variation de 2.82 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de CLO en USD est de $ 0.44226 par CLO.

Yei Finance se classe actuellement au n°427 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 57.10M et une offre en circulation de 129.10M CLO. Au cours des dernières 24 heures, CLO a été échangé entre $ 0.37286 (plus bas) et $ 0.46708 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.8181801424739548, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.1461711757322115.

En termes de performance à court terme, CLO a varié de +5.57% au cours de la dernière heure et de +43.59% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 524.80K.

Informations de marché pour Yei Finance (CLO)

Classement No.427 Capitalisation boursière $ 57.10M Volume (24 h) $ 524.80K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 442.26M Offre en circulation 129.10M Offre maximale 1,000,000,000 Offre totale 999,999,998.3 Taux de circulation 12.91% Blockchain publique BSC

