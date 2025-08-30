Infinitar Governance Token Cours Prévision

Vous vous demandez ce que l'avenir réserve au Infinitar Governance Token (IGT) ?

Êtes-vous curieux de savoir combien le IGT pourrait valoir en 2025, 2026 ou même en 2050 ? Notre outil de prédiction du prix de Infinitar Governance Token vous permet d'explorer des objectifs de prix potentiels basés sur le sentiment des utilisateurs et les tendances du marché. La page vous permet de visualiser des scénarios de prix à venir en saisissant un pourcentage de croissance — positif ou négatif — et en calculant instantanément comment la valeur de Infinitar Governance Token pourrait évoluer au fil du temps. Cette fonction interactive vous permet de suivre les différentes trajectoires de croissance et de prendre en compte les diverses conditions de marché lorsque vous établissez vos prédictions ou objectifs de prix personnels.

Saisissez votre prévision de croissance du prix de IGT

Saisissez votre pourcentage de prévision de prix et explorez instantanément les tendances du marché. (Clause de non-responsabilité : toutes les prévisions de prix sont basées sur les saisies des utilisateurs).

Prédiction du prix de Infinitar Governance Token pour 2025–2050

D'après votre prédiction du prix de Infinitar Governance Token, la valeur de IGT devrait changer de 238.64%pour atteindre un prix de 0.193343 USD en 2050.

Année
Prix
Croissance
  • 2025
    $ 0.057095
    0.00%
  • 2026
    $ 0.059949
    5.00%
  • 2030
    $ 0.072869
    27.63%
  • 2040
    $ 0.118696
    107.89%
  • 2050
    $ 0.193343
    238.64%
Prédiction du prix de Infinitar Governance Token (IGT) pour 2025

En 2025, le prix de Infinitar Governance Token pourrait potentiellement connaître un changement de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de 0.057095 USD.

Prédiction du prix de Infinitar Governance Token (IGT) pour 2026

En 2026, le prix de Infinitar Governance Token pourrait potentiellement connaître un changement de 5.00%. Il pourrait atteindre un prix de 0.059949 USD.

Prédiction du prix de Infinitar Governance Token (IGT) pour 2030

En 2030, le prix de Infinitar Governance Token pourrait potentiellement connaître un changement de 27.63%. Il pourrait atteindre un prix de 0.072869 USD.

Prédiction du prix de Infinitar Governance Token (IGT) pour 2040

En 2040, le prix de Infinitar Governance Token pourrait potentiellement connaître un changement de 107.89%. Il pourrait atteindre un prix de 0.118696 USD.

Prédiction du prix de Infinitar Governance Token (IGT) pour 2050

En 2050, le prix de Infinitar Governance Token pourrait potentiellement connaître un changement de 238.64%. Il pourrait atteindre un prix de 0.193343 USD.

Prédiction du prix de Infinitar Governance Token à court terme pour aujourd'hui, demain, cette semaine et dans 30 jours

Date
Prévision de prix
Croissance
  • August 30, 2025(Aujourd'hui)
    $ 0.057095
    0.00%
  • August 31, 2025(Demain)
    $ 0.057102
    0.01%
  • September 6, 2025(Semaine en cours)
    $ 0.057149
    0.10%
  • September 29, 2025(30 jours)
    $ 0.057329
    0.41%
Prédiction du prix de Infinitar Governance Token (IGT) pour aujourd'hui

La prédiction du prix de IGT le August 30, 2025(Aujourd'hui) est de 0.057095 $. Cette prédiction reflète le résultat calculé du pourcentage de croissance fourni, donnant aux utilisateurs un aperçu de l'évolution potentielle du prix pour aujourd'hui.

Prédiction du prix de Infinitar Governance Token (IGT) pour demain

En utilisant un taux de croissance annuelle de 5 %, la prédiction du prix de IGT pour August 31, 2025(Demain) est de 0.057102 $. Ces résultats offrent une estimation de la valeur du token en fonction des paramètres choisis.

Prédiction du prix de Infinitar Governance Token (IGT) pour cette semaine

En utilisant un taux de croissance annuelle de 5 %, la prédiction du prix de IGT pour September 6, 2025(Semaine en cours) est de 0.057149 $. Cette prédiction hebdomadaire est calculée en se basant sur le même pourcentage de croissance afin de donner une idée des tendances potentielles du prix au cours des prochains jours.

Prédiction du prix de Infinitar Governance Token (IGT) dans 30 jours

Dans 30 jours, la prédiction du prix de IGT est de 0.057329 $. Cette prédiction est obtenue en utilisant 5 % de croissance annuelle pour estimer la valeur du token au bout d'un mois.

Prix historique de Infinitar Governance Token

Selon les dernières données recueillies sur la page du prix de Infinitar Governance Token en temps réel, le prix de Infinitar Governance Token actuel est de 0.057095 USD. L'offre en circulation de Infinitar Governance Token(IGT) est de 468.53M IGT, ce qui lui confère une capitalisation boursière de 26.73M $.

Période
Variation(%)
Variation(USD)
Haut
Bas
  • 24 heures
    -4.42%
    $ -0.002641
    $ 0.059846
    $ 0.056807
  • 7 jours
    -30.84%
    $ -0.017608
    $ 0.152899
    $ 0.056911
  • 30 jours
    -62.77%
    $ -0.035838
    $ 0.152899
    $ 0.056911
Performance sur 24 heures

Au cours des 24 dernières heures, Infinitar Governance Token a montré un mouvement de prix de -0.002641 $, reflétant un taux de changement de valeur de -4.42%.

Performance sur 7 jours

Au cours des 7 derniers jours, le sommet de Infinitar Governance Token était de 0.152899 $, alors que le bas était de 0.056911 $. Il a connu une variation de prix de -30.84%. Cette tendance récente montre le potentiel de IGT de connaître de nouveaux mouvements de marché.

Performance sur 30 jours

Au cours du dernier mois, Infinitar Governance Token a connu une variation de -62.77%, ce qui correspond à un changement de sa valeur d'environ -0.035838 $. Cela indique que IGT pourrait connaître d'autres mouvements de prix dans un avenir proche.

Comment fonctionne le module de prédiction du prix de Infinitar Governance Token (IGT) ?

Le module de prédiction du prix de Infinitar Governance Token est un outil convivial conçu pour vous aider à estimer les prix de IGT à venir en fonction de vos propres hypothèses de croissance. Que vous soyez un trader expérimenté ou un investisseur curieux, ce module vous offre un moyen simple et interactif de prévoir la valeur future du token.

1. Saisissez votre prédiction de croissance

Commencez en saisissant le pourcentage de croissance souhaité (qui peut être positif ou négatif en fonction de votre vision du marché). Ce pourcentage peut refléter vos attentes à l'égard de Infinitar Governance Token pour l'année prochaine, les cinq prochaines années ou même les décennies à venir.

2. Calculez le prix futur

Une fois que vous aurez saisi le taux de croissance, cliquez sur le bouton « Calculer ». Le module calculera instantanément le prix futur projeté de IGT, vous donnant une visualisation claire de la façon dont votre prédiction affecte la valeur du token au fil du temps.

3. Explorez de différents scénarios

Vous pouvez expérimenter avec de différents taux de croissance pour voir comment les différentes conditions de marché peuvent impacter le prix de Infinitar Governance Token. Cette flexibilité vous permet d'analyser des prévisions optimistes et prudentes, ce qui vous aidera à prendre des décisions plus éclairées.

4. Sentiment des utilisateurs et avis de la communauté

Le module intègre également des données sur le sentiment des utilisateurs, ce qui vous permet de comparer vos prédictions avec celles des autres utilisateurs. Cette contribution collective offre un aperçu précieux de la façon dont la communauté perçoit l'avenir de IGT.

Indicateurs techniques pour la prédiction de prix

Pour améliorer la précision des prédictions, le module utilise une variété d'indicateurs techniques et de données de marché. Il s'agit notamment des éléments suivants :

Moyennes mobiles exponentielles (EMA) : aide à suivre la tendance du prix du token en lissant les fluctuations et en donnant un aperçu des renversements de tendance potentiels.

Bandes de Bollinger : mesure la volatilité du marché et identifie les conditions de surachat ou de survente potentiels.

Indice de force relative (RSI) : évalue la dynamique de IGT afin de déterminer s'il s'agit d'une phase haussière ou baissière.

Convergence/Divergence de Moyennes Mobiles (MACD) : évalue la force et la direction des mouvements de prix afin d'identifier des points d'entrée et de sortie potentiels. En combinant ces indicateurs avec des données de marché en temps réel, le module offre une prévision dynamique des prix, vous aidant à mieux comprendre le potentiel futur de Infinitar Governance Token.

Pourquoi la prédiction du prix de IGT est-elle importante ?

Les prédictions du prix de IGT revêtent une importance majeure pour de nombreuses raisons, et les investisseurs les établissent dans le cadre de divers objectifs :

Développement des stratégies d'investissement : les prédictions aident les investisseurs à élaborer des stratégies. Avec les estimations des prix futurs, ils peuvent décider quand acheter, vendre ou conserver une cryptomonnaie.

Évaluation des risques : comprendre les mouvements de prix potentiels permet aux investisseurs d'évaluer les risques associés à un actif numérique en particulier. Cela est indispensable pour gérer et limiter les pertes potentielles.

Analyse de marché : les prédictions impliquent souvent l'analyse des données historiques, des actualités et des tendances du marché. Cette analyse complète permet aux investisseurs de comprendre la dynamique du marché et les facteurs qui influencent l'évolution des prix.

Diversification du portefeuille : en anticipant quelles cryptomonnaies pourraient être performantes, les investisseurs peuvent diversifier leurs portefeuilles en fonction et répartir les risques entre différents actifs.

Planification à long terme : les investisseurs qui cherchent à réaliser des gains à long terme s'appuient sur les prédictions pour identifier les cryptomonnaies ayant un potentiel de croissance future.

Préparation psychologique : la connaissance des éventuels scénarios de l'évolution des prix prépare les investisseurs à la volatilité du marché sur le plan émotionnel et financier.

Engagement communautaire : les prédictions de prix des cryptomonnaies suscitent souvent des discussions au sein de la communauté des investisseurs, ce qui leur permet de mieux comprendre les tendances du marché et d'en tirer une sagesse collective.

Foire aux questions (FAQ) :

Avertissement

Le contenu publié sur nos pages des Prévisions de prix des cryptomonnaies est basé sur les informations et les commentaires qui nous sont fournis par les utilisateurs de MEXC et / ou de sources tierces. Il vous est présenté « tel qu'il est » à des fins d'information et d'illustration uniquement, sans aucune représentation ou garantie de quelque nature que ce soit. Il est important de noter que les prévisions de prix présentées peuvent ne pas être exactes et ne doivent pas être considérées comme telles. Les prix futurs risquent également de différer de manière significative des prévisions présentées, et il ne faut pas se fier à ces dernières pour prendre des décisions d'investissement.

De plus, ce contenu ne doit pas être interprété comme un conseil financier, ni comme une recommandation d'achat d'un produit ou d'un service spécifique. MEXC ne sera en aucun cas responsable des pertes que vous pourriez subir en raison de la référence, de l'utilisation et / ou de la confiance accordée à tout contenu publié sur nos pages de Prévisions de prix des cryptomonnaies. Il est essentiel d'être conscient que les prix des actifs numériques sont soumis à des risques de marché et à la volatilité de prix élevés. La valeur de vos investissements peut aussi bien diminuer qu'augmenter, et il n'y a aucune garantie de récupérer le montant investi initialement. Finalement, vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement, et MEXC n'est aucunement responsable des pertes que vous pourriez subir. N'oubliez pas que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Vous ne devez investir que dans des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Évaluez attentivement votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque, puis consultez un conseiller financier indépendant avant de prendre toute décision d'investissement.