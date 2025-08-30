Informations sur le prix de Infinitar Governance Token (IGT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.056807 $ 0.056807 $ 0.056807 Bas 24 h $ 0.059846 $ 0.059846 $ 0.059846 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.056807$ 0.056807 $ 0.056807 Haut 24 h $ 0.059846$ 0.059846 $ 0.059846 Sommet historique $ 0.680328$ 0.680328 $ 0.680328 Prix le plus bas $ 0.056807$ 0.056807 $ 0.056807 Variation du prix (1 h) -0.36% Changement de prix (1J) -4.03% Variation du prix (7 j) -30.67% Variation du prix (7 j) -30.67%

Le prix en temps réel de Infinitar Governance Token (IGT) est de $0.057235. Au cours des dernières 24 heures, IGT a évolué entre un minimum de $ 0.056807 et un maximum de $ 0.059846, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de IGT est $ 0.680328, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.056807.

En termes de performance à court terme, IGT a évolué de -0.36% au cours de la dernière heure, -4.03% sur 24 heures et de -30.67% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Infinitar Governance Token (IGT)

Capitalisation boursière $ 26.84M$ 26.84M $ 26.84M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 57.29M$ 57.29M $ 57.29M Offre en circulation 468.53M 468.53M 468.53M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Infinitar Governance Token est de $ 26.84M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de IGT est de 468.53M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 57.29M.