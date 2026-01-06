Prix de XIUXIAN aujourd'hui

Le prix de XIUXIAN (修仙) en direct est actuellement de $ 0.00212, avec une variation de 2.41 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de 修仙 en USD est de $ 0.00212 par 修仙.

XIUXIAN se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- 修仙. Au cours des dernières 24 heures, 修仙 a été échangé entre $ 0.002055 (plus bas) et $ 0.002205 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, 修仙 a varié de +1.33% au cours de la dernière heure et de +9.27% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 54.67K.

Informations de marché pour XIUXIAN (修仙)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 54.67K$ 54.67K $ 54.67K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Offre en circulation ---- -- Offre totale ---- -- Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de XIUXIAN est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 54.67K. L'offre en circulation de 修仙 est de --, avec une offre totale de --. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de --.