Tokenomics de 三维威廉泰尔企鹅 (恶俗企鹅)

Découvrez les informations clés sur 三维威廉泰尔企鹅 (恶俗企鹅), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.
Dernière mise à jour de la page : 2026-01-10 22:14:32 (UTC+8)
Tokenomics et analyse de prix de 三维威廉泰尔企鹅 (恶俗企鹅)

Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de 三维威廉泰尔企鹅 (恶俗企鹅), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.

Capitalisation boursière :
$ 3.25M
Offre totale :
$ 1.00B
Offre en circulation :
$ 1.00B
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
$ 3.25M
Sommet historique :
$ 0.019
Bas historique :
$ 0.000101393216719982
Prix actuel :
$ 0.003248
Informations sur 三维威廉泰尔企鹅 (恶俗企鹅)

La narration du token s'articule autour du mème « 3D William Tell Penguin », dérivé des assets académiques du manchot créés par l'artiste 3D 3Dalia, largement diffusé via des vidéos courtes et la culture mème de la BSC.

Site officiel :
https://vulgarpenguin.com/
Explorateur de blocs :
https://bscscan.com/token/0xe1e93e92c0c2aff2dc4d7d4a8b250d973cad4444

Tokenomics de 三维威廉泰尔企鹅 (恶俗企鹅) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués

Comprendre la tokenomics de 三维威廉泰尔企鹅 (恶俗企鹅) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.

Indicateurs clés et comment ils sont calculés :

Offre totale :

Le nombre maximal de tokens 恶俗企鹅 qui ont été ou seront créés.

Offre en circulation :

Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.

Offre maximale :

Le plafond maximal du nombre total de tokens 恶俗企鹅 pouvant exister.

Valorisation entièrement diluée (FDV) :

Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.

Taux d'inflation :

Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.

Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?

Offre en circulation élevée = liquidité accrue.

Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.

Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.

Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.

Maintenant que vous comprenez la tokenomics de 恶俗企鹅, explorez le prix en direct du token 恶俗企鹅 !

Historique du prix de 三维威廉泰尔企鹅 (恶俗企鹅)

L'analyse de l'historique du prix de 恶俗企鹅 permet aux utilisateurs de comprendre les mouvements passés du marché, les principaux niveaux de support/résistance ainsi que les schémas de volatilité. Que vous suiviez les sommets historiques ou cherchiez à identifier des tendances, les données historiques constituent un élément essentiel de la prévision des prix et de l'analyse technique.

Prévision du prix de 恶俗企鹅

Vous voulez savoir dans quelle direction 恶俗企鹅 pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de 恶俗企鹅 combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.

