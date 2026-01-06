Prix de WUWEI aujourd'hui

Le prix de WUWEI (無為) en direct est actuellement de $ 0.00002705, avec une variation de 0.36 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de 無為 en USD est de $ 0.00002705 par 無為.

WUWEI se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- 無為. Au cours des dernières 24 heures, 無為 a été échangé entre $ 0.00002681 (plus bas) et $ 0.00002797 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, 無為 a varié de +0.74% au cours de la dernière heure et de +15.45% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 56.10K.

Informations de marché pour WUWEI (無為)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 56.10K$ 56.10K $ 56.10K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Offre en circulation ---- -- Offre totale ---- -- Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de WUWEI est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 56.10K. L'offre en circulation de 無為 est de --, avec une offre totale de --. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de --.