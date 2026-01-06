Prix de LONGLONG aujourd'hui

Le prix de LONGLONG (龙LONG) en direct est actuellement de $ 0.00009114, avec une variation de 2.73 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de 龙LONG en USD est de $ 0.00009114 par 龙LONG.

LONGLONG se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- 龙LONG. Au cours des dernières 24 heures, 龙LONG a été échangé entre $ 0.00009092 (plus bas) et $ 0.00010298 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, 龙LONG a varié de -1.62% au cours de la dernière heure et de +0.84% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 55.48K.

Informations de marché pour LONGLONG (龙LONG)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 55.48K$ 55.48K $ 55.48K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Offre en circulation ---- -- Offre totale ---- -- Blockchain publique BSC

