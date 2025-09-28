Informations sur le prix de 1DEV (1DEV) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00007646 $ 0.00007646 $ 0.00007646 Bas 24 h $ 0.00011495 $ 0.00011495 $ 0.00011495 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00007646$ 0.00007646 $ 0.00007646 Haut 24 h $ 0.00011495$ 0.00011495 $ 0.00011495 Sommet historique $ 0.00011495$ 0.00011495 $ 0.00011495 Prix le plus bas $ 0.00007646$ 0.00007646 $ 0.00007646 Variation du prix (1 h) -1.71% Changement de prix (1J) +13.08% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de 1DEV (1DEV) est de $0.00009188. Au cours des dernières 24 heures, 1DEV a évolué entre un minimum de $ 0.00007646 et un maximum de $ 0.00011495, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de 1DEV est $ 0.00011495, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00007646.

En termes de performance à court terme, 1DEV a évolué de -1.71% au cours de la dernière heure, +13.08% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour 1DEV (1DEV)

Capitalisation boursière $ 91.88K$ 91.88K $ 91.88K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 91.88K$ 91.88K $ 91.88K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de 1DEV est de $ 91.88K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de 1DEV est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 91.88K.