Le prix en temps réel de 1DEV est aujourd'hui de 0.00009188 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de 1DEV à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix 1DEV facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de 1DEV est aujourd'hui de 0.00009188 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de 1DEV à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix 1DEV facilement sur MEXC maintenant.

En savoir plus sur 1DEV

Informations sur le prix de 1DEV

Livre blanc de 1DEV

Site officiel de 1DEV

Tokenomics de 1DEV

Prévisions de prix de 1DEV

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de 1DEV

Prix de 1DEV (1DEV)

Non listé

Prix en temps réel : 1 1DEV à USD

--
----
+13.00%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de 1DEV (1DEV) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-28 09:31:08 (UTC+8)

Informations sur le prix de 1DEV (1DEV) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00007646
$ 0.00007646$ 0.00007646
Bas 24 h
$ 0.00011495
$ 0.00011495$ 0.00011495
Haut 24 h

$ 0.00007646
$ 0.00007646$ 0.00007646

$ 0.00011495
$ 0.00011495$ 0.00011495

$ 0.00011495
$ 0.00011495$ 0.00011495

$ 0.00007646
$ 0.00007646$ 0.00007646

-1.71%

+13.08%

--

--

Le prix en temps réel de 1DEV (1DEV) est de $0.00009188. Au cours des dernières 24 heures, 1DEV a évolué entre un minimum de $ 0.00007646 et un maximum de $ 0.00011495, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de 1DEV est $ 0.00011495, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00007646.

En termes de performance à court terme, 1DEV a évolué de -1.71% au cours de la dernière heure, +13.08% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour 1DEV (1DEV)

$ 91.88K
$ 91.88K$ 91.88K

--
----

$ 91.88K
$ 91.88K$ 91.88K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de 1DEV est de $ 91.88K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de 1DEV est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 91.88K.

Historique du prix de 1DEV (1DEV) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de 1DEV en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de 1DEV en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de 1DEV en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de 1DEV en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0+13.08%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que 1DEV (1DEV)

1DEV is the Phase 1 activation token for QNET (Quantum Network), an experimental post-quantum blockchain research project. Built as an SPL token on Solana, 1DEV serves as a burn-to-activate mechanism for nodes in the upcoming QNET blockchain. The project demonstrates how modern AI tools enable independent developers to create advanced blockchain technology. 1DEV holders can burn their tokens to activate nodes in QNET's innovative network, which features post-quantum cryptography using CRYSTALS-Dilithium signatures and a unique reputation-based consensus system that eliminates traditional staking requirements.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de 1DEV (1DEV)

Livre blanc
Site officiel

Prévision de prix de 1DEV (USD)

Combien vaudra 1DEV (1DEV) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs 1DEV (1DEV) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour 1DEV.

Consultez la prévision de prix de 1DEV maintenant !

1DEV en devises locales

Tokenomics de 1DEV (1DEV)

Comprendre la tokenomics de 1DEV (1DEV) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token 1DEV !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur 1DEV (1DEV)

Combien vaut 1DEV (1DEV) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de 1DEV en USD est de 0.00009188 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de 1DEV à USD ?
Le prix actuel de 1DEV en USD est $ 0.00009188. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de 1DEV ?
La capitalisation boursière de 1DEV est de $ 91.88K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de 1DEV ?
L'offre en circulation de 1DEV est de 1.00B USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de 1DEV ?
1DEV a atteint un prix ATH de 0.00011495 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de 1DEV ?
1DEV a vu un prix ATL de 0.00007646 USD.
Quel est le volume de trading de 1DEV ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour 1DEV est de -- USD.
Est-ce que 1DEV va augmenter cette année ?
1DEV pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de 1DEV pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-28 09:31:08 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur 1DEV (1DEV)

Temps (UTC+8)TypeInformation
09-27 05:26:00Mises à jour de l'industrie
Données : Le marché maintient toujours une accumulation à contre-tendance, avec 5,75 milliards $ de BTC et 3,08 milliards $ d'ETH sortant des CEX au cours de la semaine dernière
09-27 05:05:00Mises à jour de l'industrie
CoinGecko : 15,9% des utilisateurs ne configurent que des altcoins, considérant Bitcoin comme non pertinent
09-26 05:03:00Mises à jour de l'industrie
Les liquidations sur le marché atteignent 829 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, plus de 210 000 traders liquidés
09-25 22:29:00Données économiques
Les demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 20 septembre ont totalisé 218 000, contre des attentes de 235 000
09-25 14:14:00Mises à jour de l'industrie
Le marché des cryptomonnaies poursuit sa tendance baissière, Ethereum frôle la rupture du niveau de support de 4000 $
09-25 13:32:00Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF spot Ethereum aux États-Unis ont enregistré des sorties nettes de 79,40 millions de dollars, tandis que les ETF spot Bitcoin ont enregistré des entrées nettes de 241 millions de dollars

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.