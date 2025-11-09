Prix de 4 aujourd'hui

Le prix de 4 (4) en direct est actuellement de $ 0.06066, avec une variation de 7.31 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de 4 en USD est de $ 0.06066 par 4.

4 se classe actuellement au n°438 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 60.66M et une offre en circulation de 1.00B 4. Au cours des dernières 24 heures, 4 a été échangé entre $ 0.05578 (plus bas) et $ 0.06433 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.3006185668115678, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.000099081384903154.

En termes de performance à court terme, 4 a varié de +1.81% au cours de la dernière heure et de -32.52% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 1.80M.

Informations de marché pour 4 (4)

Classement No.438 Capitalisation boursière $ 60.66M$ 60.66M $ 60.66M Volume (24 h) $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M Capitalisation boursière entièrement diluée $ 60.66M$ 60.66M $ 60.66M Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre maximale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taux de circulation 100.00% Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de 4 est de $ 60.66M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 1.80M. L'offre en circulation de 4 est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 60.66M.