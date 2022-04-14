Tokenomics de 4TB Coin (4TB)
Informations sur 4TB Coin (4TB)
4TBank is a fully digital, innovative bank focused on the future of the financial system, which brings together the most modern and secure banking features in a single mobile application, providing full and real integration with crypto assets. With the help of the leading financial technology of the moment, 4TBank offers a complete and easy-to-use digital system so that customers can make their financial transactions with total security, transparency and guarantee.
Tokenomics et analyse de prix de 4TB Coin (4TB)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de 4TB Coin (4TB), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de 4TB Coin (4TB) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de 4TB Coin (4TB) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens 4TB qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens 4TB pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de 4TB, explorez le prix en direct du token 4TB !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.