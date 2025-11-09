Prix de 501 (501)
Le prix de 501 (501) en direct est actuellement de --, avec une variation de 12.61 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de 501 en USD est de -- par 501.
501 se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 7,442.91 et une offre en circulation de 999.79M 501. Au cours des dernières 24 heures, 501 a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.
En termes de performance à court terme, 501 a varié de -2.53% au cours de la dernière heure et de -22.63% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.
La capitalisation boursière actuelle de 501 est de $ 7.44K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de 501 est de 999.79M, avec une offre totale de 999786615.120154. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 7.44K.
-2.53%
-12.60%
-22.63%
-22.63%
Aujourd'hui, la variation du prix de 501 en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de 501 en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de 501 en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de 501 en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|-12.60%
|30 jours
|$ 0
|-80.44%
|60 jours
|$ 0
|--
|90 jours
|$ 0
|--
En 2040, le prix de 501 pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.
|Temps (UTC+8)
|Type
|Information
|11-08 07:05:00
|Mises à jour de l'industrie
Les Altcoins "Classiques" Connaissent une Hausse Généralisée, les Tokens des Secteurs de Stockage et de Confidentialité Affichent des Tendances de Marché Indépendantes
|11-07 21:26:04
|Mises à jour de l'industrie
Possiblement affecté par l'effondrement de plusieurs projets, la valeur totale verrouillée (TVL) des protocoles de prêt à travers le réseau a chuté de près de 12 milliards de dollars
|11-07 01:12:41
|Mises à jour de l'industrie
L'indice de crainte des cryptos monte à 27, le marché passe de "Crainte extrême" à "Crainte"
|11-06 14:15:13
|Mises à jour de l'industrie
Les Tokens de l'Écosystème BNB Chain Remontent Significativement, GIGGLE et Binance Life en Tête de la Capitalisation du Marché
|11-06 11:42:30
|Mises à jour de l'industrie
Le marché des cryptos se réchauffe alors que Bitcoin franchit les 104 000 $, les actions crypto américaines augmentent sur tous les fronts
|11-05 17:18:00
|Mises à jour de l'industrie
Ethereum remonte en franchissant les 3 300 $, la baisse sur 24h se réduit à 8,98 %
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.