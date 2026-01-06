Prix de 8 Ball aujourd'hui

Le prix de 8 Ball (SN125) en direct est actuellement de $ 1.56, avec une variation de 4.68 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de SN125 en USD est de $ 1.56 par SN125.

8 Ball se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 2,885,304 et une offre en circulation de 1.85M SN125. Au cours des dernières 24 heures, SN125 a été échangé entre $ 1.47 (plus bas) et $ 1.57 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 3.62, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 1.24.

En termes de performance à court terme, SN125 a varié de -0.40% au cours de la dernière heure et de +23.54% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour 8 Ball (SN125)

Capitalisation boursière $ 2.89M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.89M Offre en circulation 1.85M Offre totale 1,849,611.221389482

La capitalisation boursière actuelle de 8 Ball est de $ 2.89M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SN125 est de 1.85M, avec une offre totale de 1849611.221389482. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.89M.