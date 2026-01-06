Prix de 8004 Dog aujourd'hui

Le prix de 8004 Dog (DOG8004) en direct est actuellement de $ 0.00019678, avec une variation de 0.12 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de DOG8004 en USD est de $ 0.00019678 par DOG8004.

8004 Dog se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 7,875.31 et une offre en circulation de 40.02M DOG8004. Au cours des dernières 24 heures, DOG8004 a été échangé entre $ 0.00019622 (plus bas) et $ 0.0001974 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.0012531, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00019622.

En termes de performance à court terme, DOG8004 a varié de 0.00% au cours de la dernière heure et de -2.08% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour 8004 Dog (DOG8004)

Capitalisation boursière $ 7.88K$ 7.88K $ 7.88K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 7.88K$ 7.88K $ 7.88K Offre en circulation 40.02M 40.02M 40.02M Offre totale 40,020,000.0 40,020,000.0 40,020,000.0

La capitalisation boursière actuelle de 8004 Dog est de $ 7.88K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DOG8004 est de 40.02M, avec une offre totale de 40020000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 7.88K.