Prix de ADO Protocol aujourd'hui

Le prix de ADO Protocol (ADO) en direct est actuellement de $ 0.01982, avec une variation de 6.38 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de ADO en USD est de $ 0.01982 par ADO.

ADO Protocol se classe actuellement au n°5069 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 0.00 et une offre en circulation de 0.00 ADO. Au cours des dernières 24 heures, ADO a été échangé entre $ 0.0186 (plus bas) et $ 0.02139 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.0659622553519416, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.000009385861726704.

En termes de performance à court terme, ADO a varié de 0.00% au cours de la dernière heure et de +18.89% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 2.48K.

Informations de marché pour ADO Protocol (ADO)

Classement No.5069 Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) $ 2.48K$ 2.48K $ 2.48K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 19.82M$ 19.82M $ 19.82M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre maximale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offre totale 860,000,000 860,000,000 860,000,000 Taux de circulation 0.00% Blockchain publique ETH

La capitalisation boursière actuelle de ADO Protocol est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 2.48K. L'offre en circulation de ADO est de 0.00, avec une offre totale de 860000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 19.82M.