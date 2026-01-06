Prix de Aki Protocol aujourd'hui

Le prix de Aki Protocol (AKI) en direct est actuellement de $ 0.001032, avec une variation de 0.58 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de AKI en USD est de $ 0.001032 par AKI.

Aki Protocol se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- AKI. Au cours des dernières 24 heures, AKI a été échangé entre $ 0.00102 (plus bas) et $ 0.001037 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, AKI a varié de +0.09% au cours de la dernière heure et de +0.19% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 25.62K.

Informations de marché pour Aki Protocol (AKI)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 25.62K$ 25.62K $ 25.62K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M Offre en circulation ---- -- Offre totale 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Blockchain publique MATIC

La capitalisation boursière actuelle de Aki Protocol est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 25.62K. L'offre en circulation de AKI est de --, avec une offre totale de 2000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.06M.