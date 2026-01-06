Prix de Allora aujourd'hui

Le prix de Allora (ALLO) en direct est actuellement de $ 0.12, avec une variation de 0.74 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de ALLO en USD est de $ 0.12 par ALLO.

Allora se classe actuellement au n°689 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 24.06M et une offre en circulation de 200.50M ALLO. Au cours des dernières 24 heures, ALLO a été échangé entre $ 0.1176 (plus bas) et $ 0.1239 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 1.7028285892718207, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.1002152757368251.

En termes de performance à court terme, ALLO a varié de -1.08% au cours de la dernière heure et de +7.23% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 550.34K.

Informations de marché pour Allora (ALLO)

Classement No.689 Capitalisation boursière $ 24.06M$ 24.06M $ 24.06M Volume (24 h) $ 550.34K$ 550.34K $ 550.34K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 120.00M$ 120.00M $ 120.00M Offre en circulation 200.50M 200.50M 200.50M Offre maximale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offre totale 785,499,999 785,499,999 785,499,999 Taux de circulation 20.05% Blockchain publique ETH

La capitalisation boursière actuelle de Allora est de $ 24.06M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 550.34K. L'offre en circulation de ALLO est de 200.50M, avec une offre totale de 785499999. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 120.00M.