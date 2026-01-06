Prix de ANOME aujourd'hui

Le prix de ANOME (ANOME) en direct est actuellement de $ 0.05167, avec une variation de 1.82 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de ANOME en USD est de $ 0.05167 par ANOME.

ANOME se classe actuellement au n°1862 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 1.55M et une offre en circulation de 30.00M ANOME. Au cours des dernières 24 heures, ANOME a été échangé entre $ 0.05109 (plus bas) et $ 0.05275 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.21166729238580834, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.05037994836984269.

En termes de performance à court terme, ANOME a varié de +0.11% au cours de la dernière heure et de -0.52% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 53.80K.

Informations de marché pour ANOME (ANOME)

Classement No.1862 Capitalisation boursière $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M Volume (24 h) $ 53.80K$ 53.80K $ 53.80K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 51.67M$ 51.67M $ 51.67M Offre en circulation 30.00M 30.00M 30.00M Offre maximale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taux de circulation 3.00% Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de ANOME est de $ 1.55M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 53.80K. L'offre en circulation de ANOME est de 30.00M, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 51.67M.