Prix de ARCS aujourd'hui

Le prix de ARCS (ARX) en direct est actuellement de $ 0.02019, avec une variation de 1.30 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de ARX en USD est de $ 0.02019 par ARX.

ARCS se classe actuellement au n°3744 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 0.00 et une offre en circulation de 0.00 ARX. Au cours des dernières 24 heures, ARX a été échangé entre $ 0.0198 (plus bas) et $ 0.0202 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 2.98607749, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.000038844452796442.

En termes de performance à court terme, ARX a varié de +0.54% au cours de la dernière heure et de +3.69% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 105.78K.

Informations de marché pour ARCS (ARX)

Classement No.3744 Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) $ 105.78K$ 105.78K $ 105.78K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 100.95M$ 100.95M $ 100.95M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre maximale 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Offre totale 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Taux de circulation 0.00% Blockchain publique ETH

La capitalisation boursière actuelle de ARCS est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 105.78K. L'offre en circulation de ARX est de 0.00, avec une offre totale de 5000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 100.95M.