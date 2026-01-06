Prix de Avici aujourd'hui

Le prix de Avici (AVICI) en direct est actuellement de $ 2.744, avec une variation de 13.24 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de AVICI en USD est de $ 2.744 par AVICI.

Avici se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- AVICI. Au cours des dernières 24 heures, AVICI a été échangé entre $ 2.343 (plus bas) et $ 2.898 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, AVICI a varié de +1.06% au cours de la dernière heure et de +11.95% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 106.50K.

Informations de marché pour Avici (AVICI)

