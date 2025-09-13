Qu'est-ce que BARD (BARD)

BARD est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en BARD. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.



Vous pouvez également :

- Vérifier la disponibilité du staking de BARDpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.

- Lire les avis et les analyses sur le BARD sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de BARD fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de BARD (USD)

Combien vaudra BARD (BARD) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs BARD (BARD) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour BARD.

Consultez la prévision de prix de BARD maintenant !

Tokenomics de BARD (BARD)

Comprendre la tokenomics de BARD (BARD) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token BARD !

Guide d'achat de BARD (BARD)

Vous cherchez à savoir comment acheter du BARD? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du BARD. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

BARD en devises locales

1 BARD (BARD) à VND ₫ -- 1 BARD (BARD) à AUD A$ -- 1 BARD (BARD) à GBP ￡ -- 1 BARD (BARD) à EUR € -- 1 BARD (BARD) à USD $ -- 1 BARD (BARD) à MYR RM -- 1 BARD (BARD) à TRY ₺ -- 1 BARD (BARD) à JPY ¥ -- 1 BARD (BARD) à ARS ARS$ -- 1 BARD (BARD) à RUB ₽ -- 1 BARD (BARD) à INR ₹ -- 1 BARD (BARD) à IDR Rp -- 1 BARD (BARD) à KRW ₩ -- 1 BARD (BARD) à PHP ₱ -- 1 BARD (BARD) à EGP ￡E. -- 1 BARD (BARD) à BRL R$ -- 1 BARD (BARD) à CAD C$ -- 1 BARD (BARD) à BDT ৳ -- 1 BARD (BARD) à NGN ₦ -- 1 BARD (BARD) à COP $ -- 1 BARD (BARD) à ZAR R. -- 1 BARD (BARD) à UAH ₴ -- 1 BARD (BARD) à VES Bs -- 1 BARD (BARD) à CLP $ -- 1 BARD (BARD) à PKR Rs -- 1 BARD (BARD) à KZT ₸ -- 1 BARD (BARD) à THB ฿ -- 1 BARD (BARD) à TWD NT$ -- 1 BARD (BARD) à AED د.إ -- 1 BARD (BARD) à CHF Fr -- 1 BARD (BARD) à HKD HK$ -- 1 BARD (BARD) à AMD ֏ -- 1 BARD (BARD) à MAD .د.م -- 1 BARD (BARD) à MXN $ -- 1 BARD (BARD) à SAR ريال -- 1 BARD (BARD) à PLN zł -- 1 BARD (BARD) à RON лв -- 1 BARD (BARD) à SEK kr -- 1 BARD (BARD) à BGN лв -- 1 BARD (BARD) à HUF Ft -- 1 BARD (BARD) à CZK Kč -- 1 BARD (BARD) à KWD د.ك -- 1 BARD (BARD) à ILS ₪ -- 1 BARD (BARD) à AOA Kz -- 1 BARD (BARD) à BHD .د.ب -- 1 BARD (BARD) à BMD $ -- 1 BARD (BARD) à DKK kr -- 1 BARD (BARD) à HNL L -- 1 BARD (BARD) à MUR ₨ -- 1 BARD (BARD) à NAD $ -- 1 BARD (BARD) à NOK kr -- 1 BARD (BARD) à NZD $ -- 1 BARD (BARD) à PAB B/. -- 1 BARD (BARD) à PGK K -- 1 BARD (BARD) à QAR ر.ق -- 1 BARD (BARD) à RSD дин. --

Essayez le convertisseur

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur BARD Combien vaut BARD (BARD) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de BARD en USD est de -- USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de BARD à USD ? -- . Consultez le Le prix actuel de BARD en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de BARD ? La capitalisation boursière de BARD est de -- USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de BARD ? L'offre en circulation de BARD est de -- USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de BARD ? BARD a atteint un prix ATH de -- USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de BARD ? BARD a vu un prix ATL de -- USD . Quel est le volume de trading de BARD ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour BARD est de -- USD . Est-ce que BARD va augmenter cette année ? BARD pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de BARD pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur BARD (BARD)

Temps (UTC+8) Type Information 09-12 17:13:00 Mises à jour de l'industrie Les capitalisations boursières de SOL et BNB atteignent toutes deux de nouveaux sommets historiques, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies s'élève à 4,117 billions de dollars 09-12 16:35:00 Mises à jour de l'industrie L'indice de saison des Altcoins maintient son plus haut niveau sur 90 jours, s'élevant aujourd'hui à 66 09-12 11:52:00 Mises à jour de l'industrie Bitcoin dépasse brièvement les 116 000 $, Ethereum franchit les 4 500 $, SOL dépasse les 230 $ 09-12 11:44:00 Mises à jour de l'industrie PDG de Galaxy Digital : Le marché entre dans la "Saison SOL", l'élan du marché et les signaux réglementaires favorisent le développement de Solana 09-12 10:11:00 Mises à jour de l'industrie L'ETF REX-Osprey DOGE à nouveau retardé jusqu'au milieu de la semaine prochaine 09-11 22:05:00 Mises à jour de l'industrie Le taux annuel de l'IPC non ajusté américain d'août enregistré à 2,9 %, conforme aux attentes du marché

Actualités à la une

CONSEILS D’INVESTISSEMENT BASÉS SUR LES TENDANCES ou NARRATIVES

L’essor des RWA (actifs du monde réel) dans la crypto : pourquoi les actifs tokenisés sont la prochaine grande vague