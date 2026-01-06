Prix de Marina Protocol aujourd'hui

Le prix de Marina Protocol (BAY) en direct est actuellement de $ 0.01604, avec une variation de 0.61 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de BAY en USD est de $ 0.01604 par BAY.

Marina Protocol se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 3.21M et une offre en circulation de 200.00M BAY. Au cours des dernières 24 heures, BAY a été échangé entre $ 0.0159 (plus bas) et $ 0.01696 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, BAY a varié de +0.62% au cours de la dernière heure et de -16.07% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 57.17K.

Informations de marché pour Marina Protocol (BAY)

Capitalisation boursière $ 3.21M$ 3.21M $ 3.21M Volume (24 h) $ 57.17K$ 57.17K $ 57.17K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 16.04M$ 16.04M $ 16.04M Offre en circulation 200.00M 200.00M 200.00M Offre maximale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taux de circulation 20.00% Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de Marina Protocol est de $ 3.21M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 57.17K. L'offre en circulation de BAY est de 200.00M, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 16.04M.