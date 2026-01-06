Prix de Believe aujourd'hui

Le prix de Believe (BELIEVE) en direct est actuellement de $ 0.006729, avec une variation de 5.93 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de BELIEVE en USD est de $ 0.006729 par BELIEVE.

Believe se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- BELIEVE. Au cours des dernières 24 heures, BELIEVE a été échangé entre $ 0.006142 (plus bas) et $ 0.0072 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, BELIEVE a varié de -4.37% au cours de la dernière heure et de -8.97% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 71.97K.

Informations de marché pour Believe (BELIEVE)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 71.97K$ 71.97K $ 71.97K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Offre en circulation ---- -- Offre totale ---- -- Blockchain publique SOL

