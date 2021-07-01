Tokenomics de BLP (BLP)
BullPerks is a decentralized venture capital (VC) and launchpad platform built on Binance Smart Chain (BSC) Blockchain. Its primary goal is to enable crypto projects to raise funds and promise safety to retail investors. BullPerks has already established itself as one of the fairest and most community-dedicated platforms. It brings together like-minded individuals who want to invest together in the best crypto projects on equal terms with VCs. The BullPerks ecosystem is powered by BLP token which allows holders to participate in the deals on the platform.
Tokenomics et analyse de prix de BLP (BLP)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de BLP (BLP), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de BLP (BLP) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de BLP (BLP) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens BLP qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens BLP pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de BLP, explorez le prix en direct du token BLP !
Historique du prix de BLP (BLP)
L'analyse de l'historique du prix de BLP permet aux utilisateurs de comprendre les mouvements passés du marché, les principaux niveaux de support/résistance ainsi que les schémas de volatilité. Que vous suiviez les sommets historiques ou cherchiez à identifier des tendances, les données historiques constituent un élément essentiel de la prévision des prix et de l'analyse technique.
Prévision du prix de BLP
Vous voulez savoir dans quelle direction BLP pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de BLP combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
