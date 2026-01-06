Prix de BNBHOLDER aujourd'hui

Le prix de BNBHOLDER (BNBHOLDER) en direct est actuellement de $ 0.002317, avec une variation de 1.13 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de BNBHOLDER en USD est de $ 0.002317 par BNBHOLDER.

BNBHOLDER se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- BNBHOLDER. Au cours des dernières 24 heures, BNBHOLDER a été échangé entre $ 0.00212 (plus bas) et $ 0.002628 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, BNBHOLDER a varié de 0.00% au cours de la dernière heure et de +15.56% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 63.50K.

Informations de marché pour BNBHOLDER (BNBHOLDER)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 63.50K$ 63.50K $ 63.50K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.32M$ 2.32M $ 2.32M Offre en circulation ---- -- Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de BNBHOLDER est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 63.50K. L'offre en circulation de BNBHOLDER est de --, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.32M.