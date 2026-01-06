Prix de Bullish Degen aujourd'hui

Le prix de Bullish Degen (BULLISH) en direct est actuellement de $ 0.01927, avec une variation de 6.42 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de BULLISH en USD est de $ 0.01927 par BULLISH.

Bullish Degen se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- BULLISH. Au cours des dernières 24 heures, BULLISH a été échangé entre $ 0.01809 (plus bas) et $ 0.02392 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, BULLISH a varié de -0.57% au cours de la dernière heure et de -7.94% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 96.70K.

Informations de marché pour Bullish Degen (BULLISH)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 96.70K$ 96.70K $ 96.70K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 19.27M$ 19.27M $ 19.27M Offre en circulation ---- -- Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain publique SOL

La capitalisation boursière actuelle de Bullish Degen est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 96.70K. L'offre en circulation de BULLISH est de --, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 19.27M.