Informations sur BVM Network (BVM)

BVM is the L2 blockchain meta-protocol, enabling builders to launch their own Bitcoin L2 that utilizes DA (data availability) layer to solve scalability constraints on Bitcoin. This approach allows BVM to function as a general-purpose state machine utilizing Bitcoin’s security and data availability without additional network or consensus protocol.

Site officiel : https://bvm.network/ Livre blanc : https://cdn.bvm.network/docs/whitepaper.pdf Explorateur de blocs : https://explorer.bvm.network/