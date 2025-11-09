Prix de CYGNUS aujourd'hui

Le prix de CYGNUS (CGN) en direct est actuellement de $ 0.00242, avec une variation de 0.12 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de CGN en USD est de $ 0.00242 par CGN.

CYGNUS se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- CGN. Au cours des dernières 24 heures, CGN a été échangé entre $ 0.002328 (plus bas) et $ 0.002493 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, CGN a varié de -1.55% au cours de la dernière heure et de -24.92% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 2.82M.

Informations de marché pour CYGNUS (CGN)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 2.82M$ 2.82M $ 2.82M Capitalisation boursière entièrement diluée $ 24.20M$ 24.20M $ 24.20M Offre en circulation ---- -- Offre totale 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain publique BASE

La capitalisation boursière actuelle de CYGNUS est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 2.82M. L'offre en circulation de CGN est de --, avec une offre totale de 10000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 24.20M.