Prix de CKEC aujourd'hui

Le prix de CKEC (CKEC) en direct est actuellement de $ 0.1193, avec une variation de 2.57 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de CKEC en USD est de $ 0.1193 par CKEC.

CKEC se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- CKEC. Au cours des dernières 24 heures, CKEC a été échangé entre $ 0.1163 (plus bas) et $ 0.122 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, CKEC a varié de 0.00% au cours de la dernière heure et de -2.62% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 73.82.

Informations de marché pour CKEC (CKEC)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 73.82$ 73.82 $ 73.82 Capitalisation boursière entièrement diluée $ 29.83M$ 29.83M $ 29.83M Offre en circulation ---- -- Offre totale 250,000,000 250,000,000 250,000,000 Blockchain publique ARB

La capitalisation boursière actuelle de CKEC est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 73.82. L'offre en circulation de CKEC est de --, avec une offre totale de 250000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 29.83M.