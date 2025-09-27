Le prix en temps réel de Clash est aujourd'hui de 0.007159 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de CLASH à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix CLASH facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Clash est aujourd'hui de 0.007159 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de CLASH à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix CLASH facilement sur MEXC maintenant.

Logo de Clash

Cours Clash(CLASH)

Prix en temps réel : 1 CLASH à USD

$0.007152$0.007152
+104.34%1D
USD
Graphique du prix de Clash (CLASH) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-27 17:18:59 (UTC+8)

Informations sur le prix de Clash (CLASH) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h
Haut 24 h

+2.44%

+104.34%

+104.54%

+104.54%

Le prix en temps réel de Clash (CLASH) est de $ 0.007159. Au cours des dernières 24 heures, CLASH a évolué entre un minimum de $ 0.0035 et un maximum de $ 0.008122, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CLASH est --, tandis que son prix le plus bas historique est de --.

En termes de performance à court terme, CLASH a évolué de +2.44% au cours de la dernière heure, +104.34% sur 24 heures et de +104.54% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Clash (CLASH)

$ 9.96K
$ 9.96K$ 9.96K

SOL

La capitalisation boursière actuelle de Clash est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 9.96K. L'offre en circulation de CLASH est de --, avec une offre totale de --. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de --.

Historique du prix de Clash (CLASH) en USD

Suivez la variation du prix de Clash aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.00365195+104.34%
30 jours$ +0.003659+104.54%
60 jours$ +0.003659+104.54%
90 jours$ +0.003659+104.54%
Variation du prix de Clash aujourd'hui

Aujourd'hui, CLASH a enregistré une variation de $ +0.00365195 (+104.34%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Clash sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +0.003659 (+104.54%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Clash

En élargissant la vue à 60 jours, CLASH a constaté une variation de $ +0.003659 (+104.54%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Clash sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.003659 (+104.54%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Clash (CLASH) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Clash.

Qu'est-ce que Clash (CLASH)

Clash est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Clash. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de CLASHpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Clash sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Clash fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Clash (USD)

Combien vaudra Clash (CLASH) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Clash (CLASH) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Clash.

Consultez la prévision de prix de Clash maintenant !

Tokenomics de Clash (CLASH)

Comprendre la tokenomics de Clash (CLASH) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token CLASH !

Guide d'achat de Clash (CLASH)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Clash? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Clash. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

Ressources de Clash

Pour une compréhension plus approfondie de Clash, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Clash

Combien vaut Clash (CLASH) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de CLASH en USD est de 0.007159 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de CLASH à USD ?
Le prix actuel de CLASH en USD est $ 0.007159. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Clash ?
La capitalisation boursière de CLASH est de -- USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de CLASH ?
L'offre en circulation de CLASH est de -- USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de CLASH ?
CLASH a atteint un prix ATH de -- USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de CLASH ?
CLASH a vu un prix ATL de -- USD.
Quel est le volume de trading de CLASH ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour CLASH est de $ 9.96K USD.
Est-ce que CLASH va augmenter cette année ?
CLASH pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de CLASH pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur Clash (CLASH)

Temps (UTC+8)TypeInformation
09-26 05:03:00Mises à jour de l'industrie
Les liquidations sur le marché atteignent 829 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, plus de 210 000 traders liquidés
09-25 22:29:00Données économiques
Les demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 20 septembre ont totalisé 218 000, contre des attentes de 235 000
09-25 14:14:00Mises à jour de l'industrie
Le marché des cryptomonnaies poursuit sa tendance baissière, Ethereum frôle la rupture du niveau de support de 4000 $
09-25 13:32:00Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF spot Ethereum aux États-Unis ont enregistré des sorties nettes de 79,40 millions de dollars, tandis que les ETF spot Bitcoin ont enregistré des entrées nettes de 241 millions de dollars
09-23 14:29:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur des cryptomonnaies chute à 43, le sentiment de "Crainte" atteint son niveau le plus élevé depuis près d'un mois
09-23 04:32:00Mises à jour de l'industrie
L'indicateur momentum du marché des altcoins ne parvient pas à se maintenir, "TOTAL3" chute de 6,41 % au cours des 4 derniers jours, le marché se refroidit à nouveau

Actualités à la une

L’entrée des ETF Dogecoin et Ripple sur les marchés financiers américains

September 26, 2025

Airdrop du token de base confirmé : Guide complet sur la manière de se qualifier

September 26, 2025

L’activité des baleines LINK a atteint un maximum annuel

September 26, 2025
Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

