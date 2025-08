Informations sur DINO (DINO)

Welcome to CODING DINO! $DINO is the first meme token build on ERC50 protocol. No Admins, No Rats, No Rugs. ERC-20 Compatible, Open Source, Fair Mint.

Site officiel : https://erc50.org/ Livre blanc : https://dinobase.gitbook.io/dino-erc50 Explorateur de blocs : https://basescan.org/address/0x85E90a5430AF45776548ADB82eE4cD9E33B08077