Prix de DREAMSOL aujourd'hui

Le prix de DREAMSOL (DREAMSX402) en direct est actuellement de $ 0.015498, avec une variation de 0.12 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de DREAMSX402 en USD est de $ 0.015498 par DREAMSX402.

DREAMSOL se classe actuellement au n°3636 par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- DREAMSX402. Au cours des dernières 24 heures, DREAMSX402 a été échangé entre $ 0.012294 (plus bas) et $ 0.016502 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.04023179403234899, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.000338121622246258.

En termes de performance à court terme, DREAMSX402 a varié de +5.11% au cours de la dernière heure et de +95.97% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 58.20K.

Informations de marché pour DREAMSOL (DREAMSX402)

Classement No.3636 Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 58.20K$ 58.20K $ 58.20K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 15.96M$ 15.96M $ 15.96M Offre en circulation ---- -- Offre maximale 1,030,073,680 1,030,073,680 1,030,073,680 Offre totale 1,030,073,680 1,030,073,680 1,030,073,680 Blockchain publique SOL

La capitalisation boursière actuelle de DREAMSOL est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 58.20K. L'offre en circulation de DREAMSX402 est de --, avec une offre totale de 1030073680. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 15.96M.