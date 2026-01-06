Prix de Enso aujourd'hui

Le prix de Enso (ENSO) en direct est actuellement de $ 0.7058, avec une variation de 0.55 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de ENSO en USD est de $ 0.7058 par ENSO.

Enso se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- ENSO. Au cours des dernières 24 heures, ENSO a été échangé entre $ 0.6869 (plus bas) et $ 0.7169 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, ENSO a varié de +0.28% au cours de la dernière heure et de -8.52% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 68.50K.

Informations de marché pour Enso (ENSO)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 68.50K$ 68.50K $ 68.50K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 70.58M$ 70.58M $ 70.58M Offre en circulation ---- -- Offre totale 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Blockchain publique ETH

La capitalisation boursière actuelle de Enso est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 68.50K. L'offre en circulation de ENSO est de --, avec une offre totale de 100000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 70.58M.