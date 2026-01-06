Prix de FUN aujourd'hui

Le prix de FUN (FUNSOL) en direct est actuellement de $ 0.0002903, avec une variation de 7.54 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de FUNSOL en USD est de $ 0.0002903 par FUNSOL.

FUN se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- FUNSOL. Au cours des dernières 24 heures, FUNSOL a été échangé entre $ 0.0002672 (plus bas) et $ 0.0003093 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, FUNSOL a varié de +0.31% au cours de la dernière heure et de +0.34% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 55.81K.

Informations de marché pour FUN (FUNSOL)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 55.81K$ 55.81K $ 55.81K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Offre en circulation ---- -- Offre totale ---- -- Blockchain publique SOL

La capitalisation boursière actuelle de FUN est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 55.81K. L'offre en circulation de FUNSOL est de --, avec une offre totale de --. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de --.