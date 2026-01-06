Prix de GAIB aujourd'hui

Le prix de GAIB (GAIB) en direct est actuellement de $ 0.02446, avec une variation de 2.72 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de GAIB en USD est de $ 0.02446 par GAIB.

GAIB se classe actuellement au n°1340 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 5.01M et une offre en circulation de 204.83M GAIB. Au cours des dernières 24 heures, GAIB a été échangé entre $ 0.02303 (plus bas) et $ 0.02498 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.280400180508391, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.023232435635301894.

En termes de performance à court terme, GAIB a varié de +0.20% au cours de la dernière heure et de -19.07% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 82.26K.

Informations de marché pour GAIB (GAIB)

Classement No.1340 Capitalisation boursière $ 5.01M$ 5.01M $ 5.01M Volume (24 h) $ 82.26K$ 82.26K $ 82.26K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 24.46M$ 24.46M $ 24.46M Offre en circulation 204.83M 204.83M 204.83M Offre maximale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taux de circulation 20.48% Blockchain publique ETH

La capitalisation boursière actuelle de GAIB est de $ 5.01M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 82.26K. L'offre en circulation de GAIB est de 204.83M, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 24.46M.