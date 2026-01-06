Prix de Galeon aujourd'hui

Le prix de Galeon (GALEON) en direct est actuellement de $ 0.01206, avec une variation de 0.49 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de GALEON en USD est de $ 0.01206 par GALEON.

Galeon se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- GALEON. Au cours des dernières 24 heures, GALEON a été échangé entre $ 0.01149 (plus bas) et $ 0.01223 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, GALEON a varié de 0.00% au cours de la dernière heure et de +6.53% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 80.10K.

Informations de marché pour Galeon (GALEON)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 80.10K$ 80.10K $ 80.10K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 48.24M$ 48.24M $ 48.24M Offre en circulation ---- -- Offre totale 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de Galeon est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 80.10K. L'offre en circulation de GALEON est de --, avec une offre totale de 4000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 48.24M.