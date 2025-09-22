Le prix en temps réel de Giggle Fund est aujourd'hui de 25.9 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de GIGGLE à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix GIGGLE facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Giggle Fund est aujourd'hui de 25.9 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de GIGGLE à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix GIGGLE facilement sur MEXC maintenant.

Cours Giggle Fund(GIGGLE)

Prix en temps réel : 1 GIGGLE à USD

Graphique du prix de Giggle Fund (GIGGLE) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-22 16:54:08 (UTC+8)

Informations sur le prix de Giggle Fund (GIGGLE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h
Haut 24 h

+16.40%

+79.00%

+72.66%

+72.66%

Le prix en temps réel de Giggle Fund (GIGGLE) est de $ 25.9. Au cours des dernières 24 heures, GIGGLE a évolué entre un minimum de $ 15 et un maximum de $ 45, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GIGGLE est --, tandis que son prix le plus bas historique est de --.

En termes de performance à court terme, GIGGLE a évolué de +16.40% au cours de la dernière heure, +79.00% sur 24 heures et de +72.66% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Giggle Fund (GIGGLE)

$ 380.98K
$ 380.98K$ 380.98K

BSC

La capitalisation boursière actuelle de Giggle Fund est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 380.98K. L'offre en circulation de GIGGLE est de --, avec une offre totale de --. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de --.

Historique du prix de Giggle Fund (GIGGLE) en USD

Suivez la variation du prix de Giggle Fund aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +11.85+79.00%
30 jours$ +10.9+72.66%
60 jours$ +10.9+72.66%
90 jours$ +10.9+72.66%
Variation du prix de Giggle Fund aujourd'hui

Aujourd'hui, GIGGLE a enregistré une variation de $ +11.85 (+79.00%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Giggle Fund sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +10.9 (+72.66%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Giggle Fund

En élargissant la vue à 60 jours, GIGGLE a constaté une variation de $ +10.9 (+72.66%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Giggle Fund sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +10.9 (+72.66%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Giggle Fund (GIGGLE) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Giggle Fund.

Qu'est-ce que Giggle Fund (GIGGLE)

Giggle Fund est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Giggle Fund. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de GIGGLEpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Giggle Fund sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Giggle Fund fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Giggle Fund (USD)

Combien vaudra Giggle Fund (GIGGLE) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Giggle Fund (GIGGLE) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Giggle Fund.

Consultez la prévision de prix de Giggle Fund maintenant !

Tokenomics de Giggle Fund (GIGGLE)

Comprendre la tokenomics de Giggle Fund (GIGGLE) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token GIGGLE !

Guide d'achat de Giggle Fund (GIGGLE)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Giggle Fund? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Giggle Fund. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

GIGGLE en devises locales

1 Giggle Fund (GIGGLE) à VND
681,558.5
1 Giggle Fund (GIGGLE) à AUD
A$39.109
1 Giggle Fund (GIGGLE) à GBP
19.166
1 Giggle Fund (GIGGLE) à EUR
22.015
1 Giggle Fund (GIGGLE) à USD
$25.9
1 Giggle Fund (GIGGLE) à MYR
RM108.78
1 Giggle Fund (GIGGLE) à TRY
1,071.483
1 Giggle Fund (GIGGLE) à JPY
¥3,807.3
1 Giggle Fund (GIGGLE) à ARS
ARS$38,200.428
1 Giggle Fund (GIGGLE) à RUB
2,167.83
1 Giggle Fund (GIGGLE) à INR
2,284.898
1 Giggle Fund (GIGGLE) à IDR
Rp431,666.494
1 Giggle Fund (GIGGLE) à KRW
36,022.238
1 Giggle Fund (GIGGLE) à PHP
1,474.746
1 Giggle Fund (GIGGLE) à EGP
￡E.1,249.675
1 Giggle Fund (GIGGLE) à BRL
R$138.306
1 Giggle Fund (GIGGLE) à CAD
C$35.742
1 Giggle Fund (GIGGLE) à BDT
3,155.656
1 Giggle Fund (GIGGLE) à NGN
38,772.3
1 Giggle Fund (GIGGLE) à COP
$100,778.195
1 Giggle Fund (GIGGLE) à ZAR
R.448.588
1 Giggle Fund (GIGGLE) à UAH
1,072.001
1 Giggle Fund (GIGGLE) à TZS
T.Sh.63,950.467
1 Giggle Fund (GIGGLE) à VES
Bs4,247.6
1 Giggle Fund (GIGGLE) à CLP
$24,656.8
1 Giggle Fund (GIGGLE) à PKR
Rs7,364.147
1 Giggle Fund (GIGGLE) à KZT
14,045.311
1 Giggle Fund (GIGGLE) à THB
฿823.879
1 Giggle Fund (GIGGLE) à TWD
NT$782.957
1 Giggle Fund (GIGGLE) à AED
د.إ95.053
1 Giggle Fund (GIGGLE) à CHF
Fr20.461
1 Giggle Fund (GIGGLE) à HKD
HK$200.984
1 Giggle Fund (GIGGLE) à AMD
֏9,919.441
1 Giggle Fund (GIGGLE) à MAD
.د.م233.877
1 Giggle Fund (GIGGLE) à MXN
$476.56
1 Giggle Fund (GIGGLE) à SAR
ريال97.125
1 Giggle Fund (GIGGLE) à ETB
Br3,724.938
1 Giggle Fund (GIGGLE) à KES
KSh3,344.726
1 Giggle Fund (GIGGLE) à JOD
د.أ18.3631
1 Giggle Fund (GIGGLE) à PLN
93.758
1 Giggle Fund (GIGGLE) à RON
лв111.629
1 Giggle Fund (GIGGLE) à SEK
kr243.201
1 Giggle Fund (GIGGLE) à BGN
лв42.994
1 Giggle Fund (GIGGLE) à HUF
Ft8,573.159
1 Giggle Fund (GIGGLE) à CZK
534.058
1 Giggle Fund (GIGGLE) à KWD
د.ك7.8995
1 Giggle Fund (GIGGLE) à ILS
86.765
1 Giggle Fund (GIGGLE) à BOB
Bs178.969
1 Giggle Fund (GIGGLE) à AZN
44.03
1 Giggle Fund (GIGGLE) à TJS
SM242.683
1 Giggle Fund (GIGGLE) à GEL
69.93
1 Giggle Fund (GIGGLE) à AOA
Kz23,609.663
1 Giggle Fund (GIGGLE) à BHD
.د.ب9.7643
1 Giggle Fund (GIGGLE) à BMD
$25.9
1 Giggle Fund (GIGGLE) à DKK
kr164.206
1 Giggle Fund (GIGGLE) à HNL
L680.134
1 Giggle Fund (GIGGLE) à MUR
1,180.004
1 Giggle Fund (GIGGLE) à NAD
$450.142
1 Giggle Fund (GIGGLE) à NOK
kr256.669
1 Giggle Fund (GIGGLE) à NZD
$44.03
1 Giggle Fund (GIGGLE) à PAB
B/.25.9
1 Giggle Fund (GIGGLE) à PGK
K108.262
1 Giggle Fund (GIGGLE) à QAR
ر.ق94.276
1 Giggle Fund (GIGGLE) à RSD
дин.2,578.863
1 Giggle Fund (GIGGLE) à UZS
soʻm319,752.853
1 Giggle Fund (GIGGLE) à ALL
L2,139.081
1 Giggle Fund (GIGGLE) à ANG
ƒ46.361
1 Giggle Fund (GIGGLE) à AWG
ƒ46.62
1 Giggle Fund (GIGGLE) à BBD
$51.8
1 Giggle Fund (GIGGLE) à BAM
KM42.994
1 Giggle Fund (GIGGLE) à BIF
Fr77,544.6
1 Giggle Fund (GIGGLE) à BND
$33.152
1 Giggle Fund (GIGGLE) à BSD
$25.9
1 Giggle Fund (GIGGLE) à JMD
$4,161.094
1 Giggle Fund (GIGGLE) à KHR
104,435.275
1 Giggle Fund (GIGGLE) à KMF
Fr10,826.2
1 Giggle Fund (GIGGLE) à LAK
563,043.467
1 Giggle Fund (GIGGLE) à LKR
Rs7,848.477
1 Giggle Fund (GIGGLE) à MDL
L427.35
1 Giggle Fund (GIGGLE) à MGA
Ar114,601.543
1 Giggle Fund (GIGGLE) à MOP
P207.718
1 Giggle Fund (GIGGLE) à MVR
396.27
1 Giggle Fund (GIGGLE) à MWK
MK44,965.249
1 Giggle Fund (GIGGLE) à MZN
MT1,652.938
1 Giggle Fund (GIGGLE) à NPR
Rs3,656.044
1 Giggle Fund (GIGGLE) à PYG
184,977.8
1 Giggle Fund (GIGGLE) à RWF
Fr37,580.9
1 Giggle Fund (GIGGLE) à SBD
$212.121
1 Giggle Fund (GIGGLE) à SCR
378.399
1 Giggle Fund (GIGGLE) à SRD
$986.531
1 Giggle Fund (GIGGLE) à SVC
$226.884
1 Giggle Fund (GIGGLE) à SZL
L450.142
1 Giggle Fund (GIGGLE) à TMT
m90.65
1 Giggle Fund (GIGGLE) à TND
د.ت75.4467
1 Giggle Fund (GIGGLE) à TTD
$175.602
1 Giggle Fund (GIGGLE) à UGX
Sh90,857.2
1 Giggle Fund (GIGGLE) à XAF
Fr14,426.3
1 Giggle Fund (GIGGLE) à XCD
$69.93
1 Giggle Fund (GIGGLE) à XOF
Fr14,426.3
1 Giggle Fund (GIGGLE) à XPF
Fr2,615.9
1 Giggle Fund (GIGGLE) à BWP
P345.506
1 Giggle Fund (GIGGLE) à BZD
$52.059
1 Giggle Fund (GIGGLE) à CVE
$2,431.233
1 Giggle Fund (GIGGLE) à DJF
Fr4,610.2
1 Giggle Fund (GIGGLE) à DOP
$1,608.908
1 Giggle Fund (GIGGLE) à DZD
د.ج3,357.935
1 Giggle Fund (GIGGLE) à FJD
$58.275
1 Giggle Fund (GIGGLE) à GNF
Fr225,200.5
1 Giggle Fund (GIGGLE) à GTQ
Q198.394
1 Giggle Fund (GIGGLE) à GYD
$5,425.014
1 Giggle Fund (GIGGLE) à ISK
kr3,133.9

Ressources de Giggle Fund

Pour une compréhension plus approfondie de Giggle Fund, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Giggle Fund

Combien vaut Giggle Fund (GIGGLE) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de GIGGLE en USD est de 25.9 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de GIGGLE à USD ?
Le prix actuel de GIGGLE en USD est $ 25.9. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Giggle Fund ?
La capitalisation boursière de GIGGLE est de -- USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de GIGGLE ?
L'offre en circulation de GIGGLE est de -- USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de GIGGLE ?
GIGGLE a atteint un prix ATH de -- USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de GIGGLE ?
GIGGLE a vu un prix ATL de -- USD.
Quel est le volume de trading de GIGGLE ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour GIGGLE est de $ 380.98K USD.
Est-ce que GIGGLE va augmenter cette année ?
GIGGLE pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de GIGGLE pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur Giggle Fund (GIGGLE)

Temps (UTC+8)TypeInformation
09-22 16:24:00Mises à jour de l'industrie
Au cours de la dernière heure, les liquidations à l'échelle du marché ont atteint 1,037 milliard de dollars, les positions longues représentant 1,017 milliard de dollars
09-22 13:03:00Mises à jour de l'industrie
Le marché des Crypto chute sur toute la ligne, Bitcoin tombe en dessous de 115 000 $, ETH, SOL, BNB tous en baisse de plus de 4%
09-22 09:43:00Mises à jour de l'industrie
Marché crypto en faible oscillation, certaines variétés fortes reculent, Bitcoin se maintient à peine à 115 000 $
09-21 13:36:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de saison des altcoins rapporte 79, restant dans la zone "Saison des altcoins" pendant quatre jours consécutifs
09-21 12:39:00Mises à jour de l'industrie
Les tokens de l'écosystème BNB Chain en hausse générale, ASTER bondit de plus de 69% en 24 heures
09-21 11:06:00Mises à jour de l'industrie
Vitalik : La DeFi à faible risque est à Ethereum ce que la recherche est à Google

Actualités à la une

Au-delà de Bitcoin : comment l’appétit pour le risque alimente la rotation des altcoins

September 22, 2025

Parier sur l’avenir : comment les marchés de prévision et les oracles pourraient changer notre vision de la crypto

September 21, 2025

Bitcoin dans la salle d’attente : Comment les ETF et la politique de la Fed façonnent le prochain grand mouvement

September 21, 2025
Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

