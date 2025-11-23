Prix de IRIS Chain aujourd'hui

Le prix de IRIS Chain (IRC) en direct est actuellement de $ 0.01452, avec une variation de 0.34 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de IRC en USD est de $ 0.01452 par IRC.

IRIS Chain se classe actuellement au n°3870 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 0.00 et une offre en circulation de 0.00 IRC. Au cours des dernières 24 heures, IRC a été échangé entre $ 0.01337 (plus bas) et $ 0.0166 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 2.213517579217701, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00832572179997189.

En termes de performance à court terme, IRC a varié de +0.34% au cours de la dernière heure et de -11.47% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 322.29K.

Informations de marché pour IRIS Chain (IRC)

Classement No.3870 Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) $ 322.29K$ 322.29K $ 322.29K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 29.04M$ 29.04M $ 29.04M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre maximale 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Offre totale 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Taux de circulation 0.00% Blockchain publique MATIC

La capitalisation boursière actuelle de IRIS Chain est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 322.29K. L'offre en circulation de IRC est de 0.00, avec une offre totale de 2000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 29.04M.