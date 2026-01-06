Prix de Janction aujourd'hui

Le prix de Janction (JCT) en direct est actuellement de $ 0.002137, avec une variation de 2.74 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de JCT en USD est de $ 0.002137 par JCT.

Janction se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- JCT. Au cours des dernières 24 heures, JCT a été échangé entre $ 0.002033 (plus bas) et $ 0.002154 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, JCT a varié de +1.56% au cours de la dernière heure et de +7.06% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 18.40K.

Informations de marché pour Janction (JCT)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 18.40K$ 18.40K $ 18.40K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 106.85M$ 106.85M $ 106.85M Offre en circulation ---- -- Offre totale 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de Janction est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 18.40K. L'offre en circulation de JCT est de --, avec une offre totale de 50000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 106.85M.