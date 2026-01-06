Prix de Kite AI aujourd'hui

Le prix de Kite AI (KITE) en direct est actuellement de $ 0.09687, avec une variation de 3.13 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de KITE en USD est de $ 0.09687 par KITE.

Kite AI se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- KITE. Au cours des dernières 24 heures, KITE a été échangé entre $ 0.09137 (plus bas) et $ 0.0972 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, KITE a varié de +2.03% au cours de la dernière heure et de +3.09% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 77.83K.

Informations de marché pour Kite AI (KITE)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 77.83K$ 77.83K $ 77.83K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 968.70M$ 968.70M $ 968.70M Offre en circulation ---- -- Offre totale 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de Kite AI est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 77.83K. L'offre en circulation de KITE est de --, avec une offre totale de 10000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 968.70M.