Qu'est-ce que Kurumi ?

Ku-Chan | Kurumi est un token animé par la communauté, inspiré de l'histoire vraie d'un énergique Shiba Inu blanc sauvé du refuge pour chiens Chiba Wan au Japon — le même refuge où Cocoro et Neiro ont autrefois trouvé l'espoir. Sous les soins attentifs de riko.wako.mama, le parcours de Ku-Chan perpétue une lignée de compassion et de sauvetage qui a débuté avec Kabosumama et le Doge original. Ce projet célèbre les réelles histoires de seconde chance ainsi que les liens entre les animaux sauvés et les personnes qui s'en occupent, rendant hommage à la communauté, à la bienveillance et aux connexions au sein de l'écosystème plus large inspiré par le Shiba.

En quoi Kurumi est-elle unique ?

Ku-Chan | Kurumi fait partie d'une rare lignée de sauvetages qui relie plusieurs chiens de refuge bien connus — Doge, Cocoro et Neiro — tous originaires de Chiba Wan. En tant que seul Shiba Inu blanc présent dans ce cercle de sauvetages, l'histoire de Kurumi met en avant à la fois son caractère unique et la continuité dans le récit communautaire de sauvetage. Le projet met l'accent sur des récits authentiques et la préservation de l'histoire réelle des sauvetages, ce qui le distingue des tokens mèmes classiques en ancrant son identité dans la vérité, l'empathie et l'héritage.

Histoire de Kurumi

Kurumi a été lancée le 14 octobre 2025. Elle a été reprise par la communauté le 20 octobre.

Quelles sont les prochaines étapes pour Kurumi ?

Marketing médiatique et publicité Influenceurs et partenariats Promotion, tendances et inscription sur les plateformes et bourses de cryptomonnaies

À quoi peut servir KU-CHAN ?

Le token Ku-Chan | Kurumi agit comme un token communautaire utilisé pour soutenir l'engagement, les récits et le développement du projet au sein de l'écosystème Ku-Chan. Il représente la participation à des initiatives menées par la communauté telles que l'art, les médias et la sensibilisation caritative autour du sauvetage animal. Ce token peut également être utilisé pour des campagnes sociales, des récompenses collectionnables et des collaborations numériques ou physiques limitées célébrant la lignée de sauvetages liée aux chiens de Chiba Wan.

Quel est le prix actuel de Kurumi ?

Le prix en direct de Kurumi (KURUMI) est de €0.000040795400525265000 EUR. Cette évaluation en temps réel est mise à jour en continu et regroupe les prix provenant des principales bourses mondiales afin de vous garantir un taux de marché précis.

Comment se positionne Kurumi sur le marché ?

Kurumi occupe actuellement le rang n°7295 sur le marché, soutenu par une capitalisation boursière de €40803.9155326800000. Ce classement est influencé par la profondeur de liquidité, la demande globale des investisseurs et l'offre de tokens en circulation.

Quelle est l'offre en circulation de KURUMI ?

L'offre en circulation de KURUMI est de 1000000000.0 tokens, ce qui représente la quantité disponible sur le marché ouvert. Ce chiffre joue un rôle important dans la détermination de la valorisation du marché, de la rareté ainsi que des dynamiques d'inflation à long terme.

Quelle est la fourchette de prix sur 24 heures pour Kurumi ?

Durant les dernières 24 heures, Kurumi a échangé dans une fourchette comprise entre €0.000039177549116415000 (plus bas sur 24 heures) et €0.000040974215680980000 (plus haut sur 24 heures). Cette fourchette de volatilité aide les traders à comprendre l'élan à court terme et l'imprévisibilité du marché.

À quel point Kurumi est-il éloigné de son plus haut historique et de son plus bas historique ?

Kurumi a atteint un plus haut historique de €0.005003699352298695000, tandis que le prix le plus bas enregistré (ATL) est de €0.000034281419852790000. Ces références historiques permettent aux traders d'évaluer le potentiel de prix à long terme et les cycles du marché.

À quel point le trading de KURUMI est-il actif aujourd'hui ?

Le volume d'échanges des dernières 24 heures s'élève à €--, reflétant la participation actuelle sur le marché. Un volume plus élevé indique souvent un intérêt accru des investisseurs et une liquidité plus profonde sur le marché.

Qu'est-ce qui influence la direction récente de la tendance pour Kurumi ?

La variation actuelle du prix de 3.05% sur les dernières 24 heures est façonnée par le sentiment du marché, l'activité de trading, les facteurs macroéconomiques ainsi que les mises à jour spécifiques à l'écosystème concernant BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes). Une augmentation soudaine du volume peut également agir comme catalyseur pour des mouvements brusques de prix.