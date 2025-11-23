Prix de LAB aujourd'hui

Le prix de LAB (LAB) en direct est actuellement de $ 0.08748, avec une variation de 0.44 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de LAB en USD est de $ 0.08748 par LAB.

LAB se classe actuellement au n°738 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 20.16M et une offre en circulation de 230.40M LAB. Au cours des dernières 24 heures, LAB a été échangé entre $ 0.08517 (plus bas) et $ 0.09091 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.4576745217077037, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.07519297662311424.

En termes de performance à court terme, LAB a varié de -0.83% au cours de la dernière heure et de -23.65% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 263.85K.

Informations de marché pour LAB (LAB)

Classement No.738 Capitalisation boursière $ 20.16M$ 20.16M $ 20.16M Volume (24 h) $ 263.85K$ 263.85K $ 263.85K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 87.48M$ 87.48M $ 87.48M Offre en circulation 230.40M 230.40M 230.40M Offre maximale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taux de circulation 23.04% Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de LAB est de $ 20.16M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 263.85K. L'offre en circulation de LAB est de 230.40M, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 87.48M.