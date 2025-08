Informations sur Lair Finance (LAIR)

Lair Finance is the cross-chain liquid (re)staking gateway enabling users to compound yields while moving liquidity across L1s. With 66% of Kaia's TVL secured and 4M Line Consumer users onboarded, the protocol extends its ecosystem to Berachain for $BGT and $Bera restaking, alongside integrations with Story, Injective, and Initia.

Site officiel : https://lair.fi/ Livre blanc : https://lair-finance.gitbook.io/lair-finance/lair-finance-litepaper Explorateur de blocs : https://kaiascan.io/token/0xd70c7d511560493c79df607076fb863f5c8a50b0