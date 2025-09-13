En savoir plus sur LBTC1

Logo de LightningBitcoin

Cours LightningBitcoin(LBTC1)

Prix en temps réel : 1 LBTC1 à USD

$0.04699
$0.04699$0.04699
-22.33%1D
USD
Graphique du prix de LightningBitcoin (LBTC1) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-13 21:19:54 (UTC+8)

Informations sur le prix de LightningBitcoin (LBTC1) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.04654
$ 0.04654$ 0.04654
Bas 24 h
$ 0.06183
$ 0.06183$ 0.06183
Haut 24 h

$ 0.04654
$ 0.04654$ 0.04654

$ 0.06183
$ 0.06183$ 0.06183

$ 1,037.530029296875
$ 1,037.530029296875$ 1,037.530029296875

$ 0.05135513457072038
$ 0.05135513457072038$ 0.05135513457072038

-8.88%

-22.33%

-17.98%

-17.98%

Le prix en temps réel de LightningBitcoin (LBTC1) est de $ 0.04704. Au cours des dernières 24 heures, LBTC1 a évolué entre un minimum de $ 0.04654 et un maximum de $ 0.06183, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LBTC1 est $ 1,037.530029296875, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.05135513457072038.

En termes de performance à court terme, LBTC1 a évolué de -8.88% au cours de la dernière heure, -22.33% sur 24 heures et de -17.98% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour LightningBitcoin (LBTC1)

No.6902

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 53.64K
$ 53.64K$ 53.64K

$ 351.20K
$ 351.20K$ 351.20K

0.00
0.00 0.00

7,465,926
7,465,926 7,465,926

7,465,926
7,465,926 7,465,926

0.00%

2017-12-18 00:00:00

LBTC

La capitalisation boursière actuelle de LightningBitcoin est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 53.64K. L'offre en circulation de LBTC1 est de 0.00, avec une offre totale de 7465926. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 351.20K.

Historique du prix de LightningBitcoin (LBTC1) en USD

Suivez la variation du prix de LightningBitcoin aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.0135095-22.33%
30 jours$ -0.05924-55.74%
60 jours$ -0.01548-24.77%
90 jours$ -0.03572-43.17%
Variation du prix de LightningBitcoin aujourd'hui

Aujourd'hui, LBTC1 a enregistré une variation de $ -0.0135095 (-22.33%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de LightningBitcoin sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.05924 (-55.74%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de LightningBitcoin

En élargissant la vue à 60 jours, LBTC1 a constaté une variation de $ -0.01548 (-24.77%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de LightningBitcoin sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ -0.03572 (-43.17%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de LightningBitcoin (LBTC1) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de LightningBitcoin.

Qu'est-ce que LightningBitcoin (LBTC1)

Lightning Bitcoin (LBTC) is a peer-to-peer electronic cash system. It is an innovative experiment based on Bitcoin, and its on-chain governance system enables and separates the rights of voting and block generation. LBTC is an instant, secure, scalable and nearly free Internet-of-Value protocol for global payments. Mining rigs are no longer required for users to participate due to LBTC’s UTXO-based DPoS consensus mechanism, which enables full decentralization.

LightningBitcoin est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en LightningBitcoin. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de LBTC1pour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le LightningBitcoin sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de LightningBitcoin fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de LightningBitcoin (USD)

Combien vaudra LightningBitcoin (LBTC1) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs LightningBitcoin (LBTC1) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour LightningBitcoin.

Consultez la prévision de prix de LightningBitcoin maintenant !

Tokenomics de LightningBitcoin (LBTC1)

Comprendre la tokenomics de LightningBitcoin (LBTC1) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token LBTC1 !

Guide d'achat de LightningBitcoin (LBTC1)

Vous cherchez à savoir comment acheter du LightningBitcoin? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du LightningBitcoin. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

LBTC1 en devises locales

1 LightningBitcoin (LBTC1) à VND
1,237.8576
1 LightningBitcoin (LBTC1) à AUD
A$0.07056
1 LightningBitcoin (LBTC1) à GBP
0.0343392
1 LightningBitcoin (LBTC1) à EUR
0.039984
1 LightningBitcoin (LBTC1) à USD
$0.04704
1 LightningBitcoin (LBTC1) à MYR
RM0.197568
1 LightningBitcoin (LBTC1) à TRY
1.9436928
1 LightningBitcoin (LBTC1) à JPY
¥6.91488
1 LightningBitcoin (LBTC1) à ARS
ARS$68.1736608
1 LightningBitcoin (LBTC1) à RUB
3.9396
1 LightningBitcoin (LBTC1) à INR
4.1522208
1 LightningBitcoin (LBTC1) à IDR
Rp771.1474176
1 LightningBitcoin (LBTC1) à KRW
65.51496
1 LightningBitcoin (LBTC1) à PHP
2.6888064
1 LightningBitcoin (LBTC1) à EGP
￡E.2.2654464
1 LightningBitcoin (LBTC1) à BRL
R$0.251664
1 LightningBitcoin (LBTC1) à CAD
C$0.0649152
1 LightningBitcoin (LBTC1) à BDT
5.7228864
1 LightningBitcoin (LBTC1) à NGN
70.63056
1 LightningBitcoin (LBTC1) à COP
$183.034992
1 LightningBitcoin (LBTC1) à ZAR
R.0.8175552
1 LightningBitcoin (LBTC1) à UAH
1.9385184
1 LightningBitcoin (LBTC1) à VES
Bs7.43232
1 LightningBitcoin (LBTC1) à CLP
$44.9232
1 LightningBitcoin (LBTC1) à PKR
Rs13.3518336
1 LightningBitcoin (LBTC1) à KZT
25.4270016
1 LightningBitcoin (LBTC1) à THB
฿1.4869344
1 LightningBitcoin (LBTC1) à TWD
NT$1.425312
1 LightningBitcoin (LBTC1) à AED
د.إ0.1726368
1 LightningBitcoin (LBTC1) à CHF
Fr0.0371616
1 LightningBitcoin (LBTC1) à HKD
HK$0.3655008
1 LightningBitcoin (LBTC1) à AMD
֏17.9744544
1 LightningBitcoin (LBTC1) à MAD
.د.م0.42336
1 LightningBitcoin (LBTC1) à MXN
$0.8669472
1 LightningBitcoin (LBTC1) à SAR
ريال0.1764
1 LightningBitcoin (LBTC1) à PLN
0.1702848
1 LightningBitcoin (LBTC1) à RON
лв0.2027424
1 LightningBitcoin (LBTC1) à SEK
kr0.4379424
1 LightningBitcoin (LBTC1) à BGN
лв0.0780864
1 LightningBitcoin (LBTC1) à HUF
Ft15.6694944
1 LightningBitcoin (LBTC1) à CZK
0.9746688
1 LightningBitcoin (LBTC1) à KWD
د.ك0.01430016
1 LightningBitcoin (LBTC1) à ILS
0.1566432
1 LightningBitcoin (LBTC1) à AOA
Kz43.1163936
1 LightningBitcoin (LBTC1) à BHD
.د.ب0.01764
1 LightningBitcoin (LBTC1) à BMD
$0.04704
1 LightningBitcoin (LBTC1) à DKK
kr0.2991744
1 LightningBitcoin (LBTC1) à HNL
L1.2319776
1 LightningBitcoin (LBTC1) à MUR
2.1389088
1 LightningBitcoin (LBTC1) à NAD
$0.8166144
1 LightningBitcoin (LBTC1) à NOK
kr0.463344
1 LightningBitcoin (LBTC1) à NZD
$0.0785568
1 LightningBitcoin (LBTC1) à PAB
B/.0.04704
1 LightningBitcoin (LBTC1) à PGK
K0.1989792
1 LightningBitcoin (LBTC1) à QAR
ر.ق0.1712256
1 LightningBitcoin (LBTC1) à RSD
дин.4.6960032

Ressources de LightningBitcoin

Pour une compréhension plus approfondie de LightningBitcoin, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de LightningBitcoin
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur LightningBitcoin

Combien vaut LightningBitcoin (LBTC1) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de LBTC1 en USD est de 0.04704 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de LBTC1 à USD ?
Le prix actuel de LBTC1 en USD est $ 0.04704. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de LightningBitcoin ?
La capitalisation boursière de LBTC1 est de $ 0.00 USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de LBTC1 ?
L'offre en circulation de LBTC1 est de 0.00 USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de LBTC1 ?
LBTC1 a atteint un prix ATH de 1,037.530029296875 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de LBTC1 ?
LBTC1 a vu un prix ATL de 0.05135513457072038 USD.
Quel est le volume de trading de LBTC1 ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour LBTC1 est de $ 53.64K USD.
Est-ce que LBTC1 va augmenter cette année ?
LBTC1 pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de LBTC1 pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-13 21:19:54 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur LightningBitcoin (LBTC1)

